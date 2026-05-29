Morre aos 104 anos o sociólogo e filósofo francês Edgar Morin

O filósofo francês Edgar Morin morreu aos 104 anos. Ainda não há confirmação do local ou da causa da morte, divulgada oficialmente nesta sexta-feira (29/5).

"Com profundo respeito e gratidão, lamentamos o falecimento de Edgar Morin, um pensador universal, mestre da complexidade e guia humanista para nossa comunidade acadêmica. Seu trabalho perdurará em cada esforço para reconectar o conhecimento, compreender a condição humana e pensar o mundo a partir de uma perspectiva integrativa", afirma a nota da Multiversidad Mundo Real Edgar Morin, instituição internacional com sede no México que difunde o conhecimento do pesquisador.

Pesquisador emérito do Centre National de la Recherche Scientifique, formado em Direito, História e Geografia, Morin realizou estudos em filosofia, sociologia e epistemologia. É autor de mais de 30 livros, entre eles O método (6 volumes), Introdução ao pensamento complexo, Ciência com consciência e Os sete saberes necessários para a educação do futuro.

Durante a Segunda Guerra Mundial, participou da Resistência Francesa. Morin é considerado um dos principais pensadores contemporâneos e um dos principais teóricos da complexidade.

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Filho único de Vidal Nahoum, que era um comerciante originário de Salônica. Sua mãe, Luna Beressi, faleceu quando ele tinha 10 anos.