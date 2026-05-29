Frida Kahlo, telenovelas e mais: a força da cultura mexicana no Brasil

A cultura mexicana exerce uma força duradoura no país, presente na televisão, na arte, na música e até no cardápio do dia a dia. Ícones como a pintora Frida Kahlo e as clássicas telenovelas são apenas a ponta de um intercâmbio cultural que atravessa décadas.

As tramas vindas do México se tornaram um fenômeno de audiência e parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. Sucessos como “A Usurpadora”, “Maria do Bairro” e “Rebelde” dominaram a programação da TV aberta, gerando reprises, memes e uma base de fãs que se renova a cada geração. Essas produções apresentaram ao Brasil um estilo dramático próprio e lançaram estrelas como Thalía e Anahí ao estrelato por aqui.

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Arte e música que cruzam fronteiras

A imagem de Frida Kahlo se tornou um símbolo pop no Brasil, estampando desde camisetas e objetos de decoração até exposições de arte que atraem multidões. Sua biografia, marcada pela resiliência e pela arte intensa, conecta-se com o público brasileiro de forma profunda. O cinema mexicano também marca presença, com diretores como Guillermo del Toro e Alfonso Cuarón sendo amplamente reconhecidos e premiados.

Na música, o grupo de rock Maná conquistou uma legião de fãs no país com sucessos cantados em espanhol. O ritmo contagiante das mariachis, tradicionalmente associado às festas mexicanas, também encontrou seu espaço em eventos e celebrações brasileiras, mostrando a versatilidade e o alcance sonoro do país.

Na TV aberta, além das famosas “telenovelas”, a série mexicana Chaves se tornou um fenômeno cultural no Brasil desde sua estreia no SBT, nos anos 1980. Criada e estrelada por Roberto Gómez Bolaños, a produção conquistou gerações com humor simples, personagens carismáticos e histórias do cotidiano que ultrapassaram barreiras culturais.

Sabores que conquistaram o paladar

A gastronomia mexicana caiu definitivamente no gosto dos brasileiros. Tacos, guacamole, burritos e quesadillas já não são mais uma novidade exótica e fazem parte do circuito gastronômico das grandes e pequenas cidades. A combinação de temperos fortes, como a pimenta e o coentro, com ingredientes frescos, garantiu um lugar cativo para os sabores do México na mesa do Brasil.

Essa culinária se popularizou tanto que redes de fast-food especializadas se espalharam pelo território nacional, e ingredientes como tortilhas e pimentas jalapeño são facilmente encontrados em supermercados. A cultura mexicana, portanto, vai muito além das notícias políticas, consolidando-se como uma presença constante e vibrante no cotidiano brasileiro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.