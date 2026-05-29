Tradição oral e memória: as lendas por trás de lugares icônicos de Minas
De Chico Rei em Ouro Preto à noiva de Sabará; descubra outras histórias fascinantes do folclore mineiro que deram nome a lugares famosos e marcas conhecidas
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As paisagens de Minas Gerais guardam mais do que belezas naturais e tesouros históricos. Muitas cidades, rios e serras do estado foram batizados a partir de lendas que atravessam gerações, marcando a identidade mineira e explicando a origem de nomes que repetimos todos os dias.
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Histórias de amores trágicos, figuras heroicas e mistérios se misturam à geografia local. A recente curiosidade sobre a Serra do Rola-Moça, por exemplo, reacendeu o interesse por essas narrativas. Conheça essa e outras lendas que deram nome a lugares famosos do estado.
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Serra do Rola-Moça
Uma das versões mais conhecidas conta a história de um casal de noivos que atravessava a cavalo a crista de uma serra após o casamento. Durante o trajeto, o cavalo da moça pisou em falso e se desequilibrou, caindo no precipício. O noivo, desesperado, chicoteou seu cavalo e partiu ribanceira abaixo atrás dela. A trágica cena batizou o local, que hoje é um parque estadual na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Chico Rei em Ouro Preto
A história de Chico Rei, um rei africano escravizado e levado para Vila Rica, atual Ouro Preto, é um símbolo de resistência. Ele trabalhou nas minas de ouro da cidade e, segundo a lenda, escondia pó de ouro nos cabelos para comprar a alforria de seus conterrâneos. Ao fim do dia, lavava os cabelos em uma fonte, que teria acumulado a riqueza usada para libertar seu povo.
A Noiva de Sabará
A cidade histórica de Sabará abriga a lenda de uma noiva que teria morrido de desgosto no dia de seu casamento, após ser abandonada no altar por um homem rico e poderoso. Desde então, seu espírito vagaria pela casa onde morou, na Rua Dom Pedro II, marcando para sempre o imaginário local.
Serra do Caraça
O nome do imponente complexo do Santuário do Caraça também tem origem em uma narrativa popular. A versão mais aceita é que o nome vem do formato da serra, que, vista de determinados ângulos, se assemelha a um rosto gigante — uma “caraça” — que acabou batizando a formação rochosa.
Rio das Velhas
Um dos rios mais importantes do estado teria ganhado seu nome durante o ciclo do ouro. Conta-se que duas irmãs idosas foram as primeiras a encontrar ouro em suas águas. Outra versão da história afirma que o nome se deve às muitas mulheres, envelhecidas pelo trabalho duro, que passavam os dias garimpando em suas margens. O rio atravessa dezenas de municípios mineiros.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.