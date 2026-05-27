Ranking definitivo: Os melhores discos de forró para curtir o São João

O São João está chegando e, com ele, a vontade de dançar agarradinho ao som do melhor forró. Mas por onde começar a montar a playlist perfeita? O gênero é vasto e atravessa gerações, do pé-de-serra clássico ao piseiro que domina as paradas de hoje. Para te ajudar nessa missão, selecionamos alguns discos essenciais que contam a história do forró e garantem o arrasta-pé do começo ao fim da festa.

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Luiz Gonzaga – A Triste Partida (1964)

Para entender o forró, é preciso começar pelo Rei do Baião. Embora seja conhecido por hinos festivos, este álbum conceitual, baseado no poema de Patativa do Assaré, mostra a profundidade e a capacidade narrativa de Gonzaga. É uma obra-prima que retrata a dura vida do sertanejo, fundamental para compreender a alma do gênero. Destaque: "A Triste Partida".

Dominguinhos – Isso Aqui Tá Bom Demais (1985)

Discípulo de Gonzaga, Dominguinhos levou a sanfona a outro patamar de sofisticação. Este álbum é um clássico absoluto, com arranjos impecáveis e participações de peso, como Chico Buarque na faixa-título. É a combinação perfeita de tradição e modernidade, com canções que se tornaram hinos do amor e da saudade. Destaques: "Isso Aqui Tá Bom Demais", "De Volta pro Aconchego".

Jackson do Pandeiro – Forró do Jackson (1958)

O Rei do Ritmo não poderia ficar de fora. Jackson do Pandeiro trouxe uma síncope e uma divisão rítmica únicas para o coco, o baião e o forró. Este disco é uma aula de suingue, com uma batida contagiante que é impossível de se ouvir parado. É a prova de que o forró é, acima de tudo, música para dançar. Destaque: "Falso Toureiro".

Mastruz com Leite – O Boi Zebu e as Formigas (1995)

Nos anos 90, o forró passou por uma revolução eletrônica, e a banda cearense Mastruz com Leite foi uma das pioneiras. Com teclados, guitarras e uma pegada mais pop, eles criaram o chamado "forró de banda" ou "forró eletrônico", que dominou as rádios e as festas de todo o Nordeste. Este álbum é um marco do movimento. Destaque: "Boi Zebu e as Formigas".

Falamansa – Deixa Entrar... (2000)

No início do novo milênio, o forró voltou a ser um fenômeno nacional graças ao movimento "forró universitário", e o Falamansa foi seu maior expoente. Com um som mais acústico e letras românticas, o álbum "Deixa Entrar..." conquistou o público jovem do Sudeste e recolocou o xote nas paradas de sucesso. Destaques: "Xote dos Milagres", "Rindo à Toa".

João Gomes – Eu Tenho a Senha (2021)

Representando a mais nova geração, João Gomes é o fenômeno do piseiro, uma vertente do forró que explodiu com o streaming. Com um teclado marcante e uma voz grave, ele atualizou a sonoridade do gênero para o público atual. Este álbum de estreia consolidou seu sucesso e mostrou a força da renovação do forró. Destaque: "Meu Pedaço de Pecado".

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Agora é com você! Use esta lista como ponto de partida, explore os clássicos, descubra os novos talentos e monte a trilha sonora que vai fazer o seu São João ser inesquecível. Anarriê!