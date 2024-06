Chegou a época mais gostosa do ano, o mês das festas juninas! Entre bandeirinhas, balões, brincadeiras e diversos quitutes deliciosos, é hora de desfrutar de tudo que um arraiá de respeito oferece.

Se você gosta desse tipo de festa, que tal organizar uma em casa e convidar os amigos e familiares? Confira a seguir algumas dicas de como decorar sua casa para o tema e fazer um arraiá em grande estilo!

Quais os principais materiais para a decoração junina?

Montar a decoração de uma festa junina em casa é bastante fácil. Alguns materiais e estampas, como xadrez, vime, palha, madeira, linho e até mesmo materiais recicláveis, como retalhos, palitos e potes de vidro, ajudam a criar um cenário típico de festa do interior.

Levando em consideração que a decoração deve ser vibrante e cheia de cores, as estampas podem ser usadas de várias maneiras, como em toalhas de mesa ou em combinações variadas.

5 dicas para uma decoração junina em grande estilo

Na decoração da sua festa junina em casa, o importante é que todo o ambiente remeta ao estilo campestre e rural. Confira cinco ótimas dicas para arrasar na preparação do seu evento!

1) Abuse de bandeirinhas e fitilhos

As bandeirinhas são um dos elementos mais marcantes em qualquer festa junina! Elas podem ser penduradas em varais pelo ambiente ou usadas para decorar caixotes e mesas. Essas bandeirinhas podem ser feitas de tecido ou papel, com estampas de flores, fogueirinhas e outros detalhes típicos da festa caipira, ou em versões mais simples, com cores sólidas.

As bandeiras são um dos grandes destaques das festas juninas Divulgação Glamour/ Style Me Pretty

Outra opção interessante são os fitilhos com cetim colorido em tons de vermelho, amarelo e azul para dar vida ao espaço. Para entrar no clima junino, invista também em balões coloridos.

2) Crie enfeites temáticos

Deixe a criatividade correr solta! Confetes de chocolate podem virar espigas de milho, chapeuzinhos podem ser as forminhas dos doces e salgadinhos, as flores podem ser de pipoca… Com imaginação, tudo é possível!

A criatividade deve ser uma grande aliada na hora de montar a sua festa junina Divulgação Casa Abril/ Arte Mania

3) Não se esqueça do balão e da fogueira

Os balões mais tradicionais são os de formato losango, mas você pode diversificar e criar com pompons de papel, que trazem um toque de sofisticação e elegância de forma simples e econômica.

O balão é mais um elemento tradicional das festas juninas Divulgação Glamour /Educa em Casa

Outro elemento fundamental é a fogueira. Se não puder acender uma lareira, crie fogueiras artificiais usando estruturas de madeira e simule o fogo com balões, papéis acetinados, celofane ou EVA, usando lanternas ou luminárias.

4) Por que não decorar com flores?

Para tornar a decoração caipira ainda mais charmosa, as flores são elementos essenciais. Distribua vasos sobre as mesas, crie arranjos coloridos de qualquer material (madeira, palha ou lata) ou use varais. Algumas flores naturais que podem compor a decoração são margaridas, rosas, girassóis, ixoras, lisianthus e flor-da-fortuna.

As flores podem servir de decoração para as mesas Divulgação My Great Decor/ Revista Artesanato

5) Personalize os comes e bebes

Os próprios quitutes podem servir como parte da decoração, sendo dispostos em vitrines e arranjos originais ou sendo distribuídos em uma mesa caprichada. Para os bolos, por exemplo, opte por boleiras coloridas. Já no caso de amendoins, batatinhas e pipocas, sirva-os em potinhos coloridos ou dentro de chapeuzinhos de palha.

A melhor parte das festas juninas são com certeza a comida Divulgação Fashion Bubbles/ Revista Artesanato

