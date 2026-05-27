Sandra Pêra lança em BH álbum com 12 canções de Gonzaguinha

A cantora, compositora e atriz carioca Sandra Pêra chega a Belo Horizonte para lançar o álbum “Queria apenas que você soubesse” (Biscoito Fino), com músicas de Gonzaguinha (1945-1991). O show será na quinta-feira (28/5) à noite, no Centro Cultural Unimed-BH Minas.

As canções “A felicidade bate à sua porta”, primeiro sucesso do grupo As Frenéticas, do qual Sandra fez parte, “Grito de alerta”, “O que é, o que é?” e “Morro de saudade” fazem parte do repertório. O espetáculo ganha contorno histórico ao coincidir com os 35 anos da morte do compositor, em acidente automobilístico. A direção é de Amora Pêra, filha de Sandra e Gonzaguinha, que tiveram curto relacionamento na década de 1980.

Sandra diz que seu álbum é carregado de afeto. “Cantarei as 12 músicas do disco e mais cinco, todas de Gonzaguinha. Tive a preocupação de não gravar as ‘mais mais’, mas no show não tem jeito. Vou cantar algumas delas. Amora vai comigo para BH. Ela é a comandante do navio, a filha comandando o pai e a mãe”, afirma.

“Durante o show, conto um pouco da minha história com Gonzaguinha, que acabou resultando no nascimento de Amora. Algumas canções têm muito a ver com isso, outras não, mas são prazerosas de cantar”, adianta, citando a música “Feliz”.

Não está no disco, mas “De volta ao começo” tem presença certa no palco de Sandra Pêra. “Confesso que às vezes me atrapalho um pouquinho, pois Gonzaguinha é muito sofisticado, sabia usar muito bem as palavras. Mas sei tudo, não tenho teleprompter, canto todas de memória. As pessoas estão sempre me dando boas respostas quanto ao show, fico muito feliz.”

Com 12 faixas, o álbum “Queria apenas que você soubesse” traz as participações de Simone, Chico Chico, Dhu Moraes e Regina Chaves. Amora Pêra, além de cantar com a mãe, assina a produção em parceria com Paula Leal.

Diretora de “Espírito”

Sandra revela que é muito bom voltar à capital mineira. “BH é um lugar que me dá boa sorte, onde tenho muitos amigos, inclusive os atores Ilvio Amaral e Maurício Canguçu. Dirigi os dois em 'Acredite, um espírito baixou em mim’, peça com texto de Ronaldo Ciambroni que faz sucesso há quase 30 anos. Eles não poderão ir ao show porque vão apresentar o nosso espetáculo em Vitória.”

A expectativa para amanhã é grande, confessa Sandra. “Nunca chego com o jogo ganho, vamos dizer assim. É preciso muita calma. Amora é muito exigente, não me dá moleza. É maravilhoso trabalhar com ela”, diz a mãe-coruja.

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“QUERIA APENAS QUE VOCÊ SOUBESSE”

Show de Sandra Pêra e banda. Nesta quinta-feira (28/5), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 100 (inteira), R$ 50 (meia) e R$ 40 (social), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.