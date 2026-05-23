A explicação científica para você acreditar em horóscopo
Fenômeno psicológico explica por que você acredita que previsões genéricas foram feitas sob medida para sua vida
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Se você já se impressionou com a precisão do seu horóscopo semanal, saiba que a explicação pode estar mais na sua mente do que nas estrelas. O fenômeno tem nome e foi documentado pela ciência há décadas: é o Efeito Forer, um viés cognitivo que nos torna suscetíveis a descrições genéricas de personalidade.
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Essa percepção não é mágica, mas um comportamento previsível do cérebro humano. Entender como ele funciona é o primeiro passo para desenvolver um olhar mais crítico sobre as informações que consumimos, desde previsões astrológicas até testes de personalidade online.
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O que é o Efeito Forer?
O termo nasceu de um experimento clássico conduzido em 1948 pelo psicólogo Bertram R. Forer. Também conhecido como Efeito Barnum, o estudo consistiu em aplicar um teste de personalidade a seus alunos e, em vez de analisar as respostas, entregar a todos o mesmo texto vago, retirado de colunas de astrologia da época.
Efeito Forer: Mitos e Verdades
Saiba como identificar e reagir a descrições que parecem personalizadas.
Sua mente e as estrelas
A precisão do horóscopo pode ser um truque da mente, não um poder astrológico, devido a um viés cognitivo.
O poder do genérico
Afirmações amplas como "você tem potencial" ou "dúvida das decisões" são facilmente assimiladas por qualquer um, parecendo únicas e verdadeiras.
O papel do viés de confirmação
Buscamos ativamente informações que confirmam nossas crenças e ignoramos aquelas que as contradizem, reforçando a ilusão.
Cultive o pensamento crítico
Entender o Efeito Forer é essencial para desenvolver um olhar mais crítico sobre informações pessoais, de testes a previsões.
O resultado foi surpreendente: a grande maioria dos participantes considerou a descrição extremamente precisa, atribuindo uma nota média de 4,26 em uma escala de 0 a 5. O estudo revelou nossa tendência a aceitar feedback genérico sobre nós mesmos se acreditarmos que ele é personalizado.
Por que nosso cérebro cai nessa armadilha?
A principal razão é um mecanismo mental chamado viés de confirmação. Nosso cérebro tem uma propensão natural a buscar, interpretar e lembrar de informações que confirmam nossas crenças preexistentes, enquanto ignora dados que as contradizem. As afirmações de um horóscopo são tão amplas como você tem um grande potencial não utilizado ou às vezes, você duvida de suas decisões que é quase impossível não encontrar algo que se encaixe em nossa vida, reforçando a sensação de que a descrição é única e precisa.
O Efeito Forer invalida a astrologia?
O Efeito Forer não busca invalidar a crença pessoal na astrologia, mas sim explicar um dos mecanismos psicológicos que contribuem para sua aparente eficácia. A ciência se debruça sobre o padrão de comportamento, e não sobre o mérito da crença individual. Para muitos, o valor de práticas como a astrologia pode estar mais no convite ao autoconhecimento e na reflexão do que na previsão literal do futuro.
Da próxima vez que ler uma previsão que parece feita sob medida, lembre-se: a personalização pode ser um truque da sua própria mente.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.