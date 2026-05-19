'Grey's Anatomy' vai ganhar novo spin-off ambientado em hospital rural

O universo de "Grey's Anatomy" vai ganhar um novo desdobramento. A ABC encomendou uma série derivada do drama médico criado por Shonda Rhimes, com estreia prevista para meados de 2027.

Ainda sem título, a produção será cocriada por Meg Marinis, atual showrunner da série original, ao lado de Rhimes. O spin-off acompanhará a rotina de profissionais de um centro médico rural no oeste do Texas, em uma região remota onde o hospital funciona como última alternativa de atendimento para moradores da área. Ellen Pompeo, protagonista de Grey's Anatomy, também integra a equipe de produção executiva.

Esta será a quarta série da franquia, que já gerou os derivados Private Practice e Station 19, além da produção original, no ar desde 2005. Desta vez, o novo projeto não deve ser centrado em personagens já conhecidos do público, como ocorreu nos spin-offs anteriores, que partiram de figuras da trama principal. A produção, porém, mantém suspense sobre possíveis conexões entre as histórias.

Segundo a emissora, a série terá foco em novos médicos e pacientes, mantendo o tom dramático que marcou a franquia, mas em um cenário inédito: longe das grandes cidades e da Costa Oeste dos Estados Unidos, onde se passam as produções anteriores. A ambientação no Texas também tem ligação pessoal com Marinis, nascida no estado.

O anúncio acontece em um momento de expansão das principais franquias da ABC. Mesmo após 22 temporadas, Grey's Anatomy segue entre os programas de maior audiência do canal e já teve a 23ª temporada confirmada. A nova série deve ocupar o mesmo bloco de programação da produção original, reforçando a estratégia da emissora de manter o universo criado por Shonda Rhimes em evidência.

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A novidade foi anunciada uma semana depois de a emissora divulgar sua grade para a temporada 2026-2027. Hoje, Grey's Anatomy segue como a ficção mais longeva do horário nobre da ABC.