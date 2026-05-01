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Oscar: veja quais são as principais mudanças anunciadas para 2027

Um dos temas abordados pela Academia é o uso de IA em cenas e na elaboração de roteiros

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01/05/2026 20:24

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Após sua morte, Dean recebeu duas indicações póstumas ao Oscar, algo inédito na época. Esse reconhecimento reforçou sua importância artística, já que mesmo com apenas três filmes principais, deixou marca inapagável. Sua carreira curta tornou-se exemplo de intensidade e impacto.
O prêmio de melhor filme internacional passará a ser dado ao cineasta do filme em questão crédito: Divulgação Oscar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou que o Oscar de melhor filme internacional, que o Brasil venceu pela primeira vez, em 2025, com "Ainda Estou Aqui, não estará mais restrito a uma única produção por país. A informação foi divulgada nesta sexta (1º/5), em um comunicado emitido à imprensa e que atualiza diferentes regras da premiação.

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Fora o representante oficial escolhido por cada país, filmes que tenham vencido o prêmio máximo nos festivais de Cannes, Berlim, Busan, Sundance, Toronto, ou Veneza também poderão ser inscritos.

O prêmio também deixará de ser concedido ao país em si e será dado ao cineasta do filme em questão, cujo nome estará inscrito na estatueta dourada.

O comunicado ainda divulgou novas regras quanto ao uso de inteligência artificial. Após um trailer viral com uma atuação de Val Kilmer finalizada por IA, a Academia declarou que só serão consideradas performances creditadas nos créditos de seus filmes e com consentimento comprovado por parte de seus artistas.

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Quanto às categorias de melhor roteiro, dividida entre obras originais e adaptações, por sua vez, só serão considerados roteiros escritos por humanos, e a organização se dá o direito de pedir maiores informações sobre a autoria e possíveis usos de tecnologias generativas.

Ainda em relação às categorias de atuação, atores agora podem ser indicados por diferentes papéis em uma mesma categoria, o que ocorreu apenas nos primeiros anos da premiação.

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O Oscar de 2027 está previsto para o dia 14 de março.

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