Oscar: veja quais são as principais mudanças anunciadas para 2027

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou que o Oscar de melhor filme internacional, que o Brasil venceu pela primeira vez, em 2025, com "Ainda Estou Aqui, não estará mais restrito a uma única produção por país. A informação foi divulgada nesta sexta (1º/5), em um comunicado emitido à imprensa e que atualiza diferentes regras da premiação.

Fora o representante oficial escolhido por cada país, filmes que tenham vencido o prêmio máximo nos festivais de Cannes, Berlim, Busan, Sundance, Toronto, ou Veneza também poderão ser inscritos.

O prêmio também deixará de ser concedido ao país em si e será dado ao cineasta do filme em questão, cujo nome estará inscrito na estatueta dourada.

O comunicado ainda divulgou novas regras quanto ao uso de inteligência artificial. Após um trailer viral com uma atuação de Val Kilmer finalizada por IA, a Academia declarou que só serão consideradas performances creditadas nos créditos de seus filmes e com consentimento comprovado por parte de seus artistas.

Quanto às categorias de melhor roteiro, dividida entre obras originais e adaptações, por sua vez, só serão considerados roteiros escritos por humanos, e a organização se dá o direito de pedir maiores informações sobre a autoria e possíveis usos de tecnologias generativas.

Ainda em relação às categorias de atuação, atores agora podem ser indicados por diferentes papéis em uma mesma categoria, o que ocorreu apenas nos primeiros anos da premiação.

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O Oscar de 2027 está previsto para o dia 14 de março.