Segunda temporada de 'Minha mãe com seu pai' aposta em gente como a gente

A segunda temporada do reality “Minha mãe com seu pai” estreia na quarta-feira (22/4), no Globoplay, com 10 episódios. A apresentadora Sabrina Sato destaca o amadurecimento do formato, que aposta na mistura entre relacionamentos amorosos e dinâmicas familiares.

Segundo ela, a nova leva de episódios traz participantes mais conscientes da proposta, já que muitos acompanharam a primeira temporada. “Agora os pais entram sabendo que os filhos estão assistindo a tudo. Mesmo assim, não dá para sustentar uma estratégia por muito tempo. A emoção fala mais alto”, afirmou ontem, em coletiva de imprensa.

Pais e filhos

O programa reúne pais e mães solteiros em busca de novo relacionamento, enquanto os filhos acompanham e interferem diretamente nas decisões. Para Sabrina, esse é o principal diferencial do formato.

“Os filhos veem os pais como homens e mulheres, não só como pai e mãe. Isso muda tudo”, disse. “Eles entram mais no jogo, participam dos dates, dão opinião. Às vezes ajudam, às vezes atrapalham.”

A principal lição da primeira temporada foi deixar de lado a busca por personagens “perfeitos”, afirmou a apresentadora. “A gente entendeu que não queria pessoas perfeitas, queria pessoas verdadeiras, com dramas e traumas reais. Isso muda tudo.”

De acordo com ela, o novo elenco reúne participantes que, mesmo marcados por experiências difíceis, estão efetivamente dispostos a tentar um novo relacionamento. “São pessoas que querem viver, apesar do medo. Isso faz com que as histórias sejam mais intensas”, afirmou.

Entre as novidades, Sabrina destacou o “modo avião”, recurso que limita momentaneamente o acesso dos filhos ao que ocorre com os pais. “Quando isso acontece, eles se soltam ainda mais”.

Sabrina pondera que nem todos os romances iniciados no reality tendem a durar fora do programa, ressaltando que o objetivo não é necessariamente formar casais.

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“O mais interessante é o que cada um aprende sobre si. Amor-próprio, relação com os filhos – isso é muito forte”, disse a apresentadora.