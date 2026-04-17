Estreia no Brasil versão de François Ozon para ‘O estrangeiro’

“Hoje mamãe morreu. Ou talvez ontem, não sei.” As desconcertantes primeiras frases do romance “O Estrangeiro”, que Albert Camus publicou em 1942, estão ainda hoje entre as mais lembradas de toda a literatura francesa, e não à toa impressionaram o então adolescente François Ozon, quando leu o livro pela primeira vez, na década de 1980.



Mas o futuro cineasta não foi especialmente marcado pela obra como um todo na época – o livro era mais um daqueles clássicos franceses que todos eram obrigados a ler no colégio. Foi só quando o releu em 2024, aos 56 anos, que esse grande marco da literatura existencialista de fato falou à sensibilidade do diretor, que decidiu transformá-lo em filme.



“Fiquei impressionado com o quanto ainda é poderoso, misterioso e belamente escrito. E me vieram tantas perguntas sobre tudo ali”, disse Ozon, no último Festival de Veneza, quando exibiu o filme na competição pelo Leão de Ouro – vencido por “Pai, mãe, irmão, irmã”, de Jim Jarmusch, atualmente em cartaz nos cinemas brasileiros.



Críticas

“Fiquei animado para fazer uma adaptação, mas também com muito medo, porque é uma obra-prima muito conhecida. Então eu sabia que todos estariam me esperando com uma arma na mão.”



Embora não tenha sido recebido na base da artilharia em sua estreia em Veneza, o filme acabou alvo de críticas por uma suposta cosmetização da história de Meursault.



Interpretado por Benjamin Voisin, o personagem é um francês niilista que leva uma vida burocrática e apática na Argélia colonizada por seu país. Ele até ensaia algum interesse — como no romance com a bela Marie —, mas seu grau de indiferença é tão profundo que nem esse envolvimento o mobiliza: trata-o com o mesmo desdém com que reage à morte da própria mãe.



É só quando certo dia, em um impulso, Meursault assassina um árabe em uma praia que parece relembrar que tem sangue nas veias. É submetido a um julgamento cheio de detalhes absurdos, mas, àquela altura, já não havia nada capaz de obliterar seu desencantamento com o mundo. A vida de Meursault se tornaria um epítome da falta de sentido da existência humana de meados do século 20.



Muitos críticos acharam que o preto e branco escolhido por Ozon embeleza demais as imagens. “Aquele mundo do livro é um mundo perdido. Nós o redescobrimos, viajamos ao passado. E, pelo fato de ser um livro filosófico, eu tinha a sensação de que as cores nos perturbariam, afastando-nos da pureza, da abstração e do pensamento de Camus”, diz o cineasta.



“Sem cores, seria mais fácil criar a atmosfera, o peso, o sol. E a estranheza também. Acho que em preto e branco entramos no mundo do colonialismo", argumenta.



Razão econômica

“Mas teve outro motivo, econômico. Eu não tinha o orçamento de um blockbuster para recriar Argel como eu queria. Então, filmar em preto e branco simplificou muitas coisas”, reconhece Ozon, que não conseguiu rodar o longa na Argélia por questões políticas atuais no país – as filmagens se deram no Marrocos.



Embora preserve o núcleo da obra de Albert Camus, o filme adota uma leitura afinada com releituras contemporâneas de “O Estrangeiro”, que identificam um resquício de superioridade colonial no modo como se trata o argelino assassinado.



François Ozon não demoniza o autor, mas faz uma escolha significativa: em vez de abrir com a morte da mãe de Meursault, inicia a narrativa com sua chegada à prisão. Ao ser questionado por um companheiro de cela sobre o motivo de estar ali, ele responde de forma direta: “Eu matei um árabe”.



“Para nós, atualmente, essa é uma frase de fato chocante. E começar por ela foi uma forma de explicar qual é a minha visão do livro hoje”, diz Ozon. “Porque é impossível hoje invisibilizar o árabe como foi feito em 1942. Na época, isso não era absolutamente racista. Era parte do processo de escrita descrever um arquétipo de personagem.”



Até a cena final do longa desloca o olhar para quem, na obra de Camus, aparece quase de passagem – em parte porque o romance privilegia questões de outra ordem, mais existenciais do que políticas. Para Ozon, isso não diminui o livro.



“É por isso que ainda é relevante como livro. Pode levar alguém a uma crise como a de Meursault, com o mundo. Eu não sei por que ele matou [o árabe]. Mas ele queria quebrar a harmonia da época.”



A dificuldade de compreender o mal-estar do personagem foi um dos impulsos para Ozon fazer o filme. “Nessa história tudo é tão ambíguo, tão misterioso. Eu queria manter isso”, diz o cineasta, que busca em seu novo trabalho instigar, mas não tanto provocar como tantas vezes fez desde que foi revelado, com “Sitcom - Nossa linda família”, de 1998.



“Não quis a facilidade, fazer nada muito explicativo. Se fizesse isso, seria um filme da Netflix. O que, definitivamente, não é o que eu queria fazer.” Pensando bem, Ozon ainda adora uma provocação. (Bruno Ghetti)

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“O ESTRANGEIRO”

(França, 2025, 122 min.) Direção: François Ozon. Com Benjamin Voisin, Rebecca Marder e Pierre Lottin. Classificação: 16 anos. Em cartaz no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Sala 1, 15h25, somente no dias 17); (Sala 1, 18h, somente nos dias 18/4 e 19/4), (Sala 1, 19h40, somente no dia 20/4), (Sala 2, 18h10, somente no dia 22/4) e no UNA Cine Belas Artes (Sala 3, 20h30).

