Jade Picon compra livro pela capa, mas desiste de ler; saiba o motivo

Ex-BBB revelou que se assustou com livro de mais de 600 páginas, mas afirmou que pode encarar obra como missão inspirada no próprio título

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
15/04/2026 11:46 - atualizado em 15/04/2026 11:54

Jade Picon se assustou com tamanho de livro
Jade Picon se assustou com tamanho de livro

A influenciadora Jade Picon virou assunto nas redes sociais ao contar que comprou um livro pela capa, mas se surpreendeu ao perceber o tamanho da obra. Em vídeo no Instagram, Jade contou que se interessou por “Antifrágil: coisas que se beneficiam com o caos”, do autor Nassim Nicholas Taleb, por conta da ilustração de um polvo na capa. Jade Picon conta que comprou o livro pela arte capa, mas se arrependeu ao ver o número de páginas:

“Eu estava andando numa livraria, vi o polvo e eu gosto de polvo. Tem animais com que eu me identifico mais. E ele me lembra minha família e minha avó”, explicou.

O entusiasmo inicial, no entanto, deu lugar à dúvida quando ela pegou o livro nas mãos e percebeu a quantidade de páginas. “Na hora em que eu vi a lateral, falei: ‘não vai dar isso aqui’. Eu me conheço, não vai dar”, disse, em tom bem-humorado, cogitando desistir da leitura.

Segundo o site da Amazon, a obra tem 616 páginas. Mesmo com a resistência inicial, a ex-BBB disse que poderia voltar atrás, especialmente ao encarar como sinal o fato de ter deixado o livro cair. "Vai sim, porque eu sou antifrágil, gosto de livro. Essa é a próxima missão", afirmou, ainda sem garantir que vai encarar o desafio.

Jade também pediu a opinião dos seguidores sobre o livro e aproveitou para falar sobre sua relação com a leitura. Segundo ela, o hábito é parte importante da rotina e contribui diretamente para o desenvolvimento do pensamento e da escrita.

“Todos os dias eu leio. Tem livros com reflexões diárias, exercícios… isso me ajuda a raciocinar, pensar, falar e também escrever”, disse. A influenciadora contou que costuma registrar ideias em um caderno pessoal a partir das leituras, expandindo reflexões próprias.

Entre os títulos que fazem parte de sua rotina estão “O diário estoico” e “Musculatura da Alma”, voltados para práticas de reflexão e desenvolvimento pessoal.

Publicado originalmente em inglês como “Antifragile”, o livro de Taleb discute como indivíduos e sistemas podem não apenas resistir ao caos, mas se fortalecer a partir dele. A obra dá continuidade às ideias apresentadas em “A lógica do cisne negro”, que aborda o impacto de eventos imprevisíveis.

