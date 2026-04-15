Jade Picon compra livro pela capa, mas desiste de ler; saiba o motivo
Ex-BBB revelou que se assustou com livro de mais de 600 páginas, mas afirmou que pode encarar obra como missão inspirada no próprio título
A influenciadora Jade Picon virou assunto nas redes sociais ao contar que comprou um livro pela capa, mas se surpreendeu ao perceber o tamanho da obra. Em vídeo no Instagram, Jade contou que se interessou por “Antifrágil: coisas que se beneficiam com o caos”, do autor Nassim Nicholas Taleb, por conta da ilustração de um polvo na capa. Jade Picon conta que comprou o livro pela arte capa, mas se arrependeu ao ver o número de páginas:
“Eu estava andando numa livraria, vi o polvo e eu gosto de polvo. Tem animais com que eu me identifico mais. E ele me lembra minha família e minha avó”, explicou.
O entusiasmo inicial, no entanto, deu lugar à dúvida quando ela pegou o livro nas mãos e percebeu a quantidade de páginas. “Na hora em que eu vi a lateral, falei: ‘não vai dar isso aqui’. Eu me conheço, não vai dar”, disse, em tom bem-humorado, cogitando desistir da leitura.
Segundo o site da Amazon, a obra tem 616 páginas. Mesmo com a resistência inicial, a ex-BBB disse que poderia voltar atrás, especialmente ao encarar como sinal o fato de ter deixado o livro cair. "Vai sim, porque eu sou antifrágil, gosto de livro. Essa é a próxima missão", afirmou, ainda sem garantir que vai encarar o desafio.
Jade também pediu a opinião dos seguidores sobre o livro e aproveitou para falar sobre sua relação com a leitura. Segundo ela, o hábito é parte importante da rotina e contribui diretamente para o desenvolvimento do pensamento e da escrita.
“Todos os dias eu leio. Tem livros com reflexões diárias, exercícios… isso me ajuda a raciocinar, pensar, falar e também escrever”, disse. A influenciadora contou que costuma registrar ideias em um caderno pessoal a partir das leituras, expandindo reflexões próprias.
Entre os títulos que fazem parte de sua rotina estão “O diário estoico” e “Musculatura da Alma”, voltados para práticas de reflexão e desenvolvimento pessoal.
Publicado originalmente em inglês como “Antifragile”, o livro de Taleb discute como indivíduos e sistemas podem não apenas resistir ao caos, mas se fortalecer a partir dele. A obra dá continuidade às ideias apresentadas em “A lógica do cisne negro”, que aborda o impacto de eventos imprevisíveis.