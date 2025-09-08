Assine
Jade Picon e Bruno Gagliasso chamam atenção com looks no The Town

Confira detalhes sobre o evento

Fabiano Moraes
Fabiano Moraes
Repórter
08/09/2025 12:21

Jade Picon, Bruno Gagliasso e Larissa crédito: Reprodução Instagram

O segundo dia do festival The Town foi palco não apenas de grandes shows, mas também de um verdadeiro desfile de estilo. Entre os nomes que roubaram a cena, Jade Picon e Bruno Gagliasso apostaram em produções monocromáticas que logo se tornaram assunto entre fãs e críticos de moda.

Jade Picon mostrou ousadia ao surgir de shortinho em plena noite fria de São Paulo, combinando a peça com acessórios que reforçaram seu estilo urbano e moderno. A atitude chamou atenção não só dos presentes, mas também das redes sociais, onde seu look viralizou rapidamente e dividiu opiniões entre seguidores.

Bruno Gagliasso optou por um visual “all black”, clássico e sofisticado. O ator, acostumado a se destacar tanto em novelas quanto em produções internacionais, exibiu um estilo mais minimalista, mas que transmitiu a mesma força e atitude que marcaram sua presença no evento. Outros famosos também seguiram a tendência, como Rafa Kalimann, que esbanjou elegância ao exibir sua gravidez, e Isabelli Fontana, que esteve acompanhada do filho Lucas.

Nos bastidores, enquanto o público vibrava com shows de Pitty, CPM 22 e Capital Inicial, os flashes estavam voltados para os camarotes e corredores, onde os famosos circulavam com looks que pareciam pensados para além da música. Essa fusão entre moda, comportamento e cultura pop reforça a força dos festivais como palco de tendências.


Não por acaso, canais de variedades como a Sky TV já transformaram esse tipo de acontecimento em pauta recorrente. Além da cobertura musical, a emissora destaca como os figurinos dos artistas e celebridades se tornam parte do espetáculo, mostrando que os holofotes não se limitam ao palco.

O impacto dos visuais escolhidos por Jade e Gagliasso não ficou restrito ao evento. A Sky, em seus programas de entretenimento, repercutiu os melhores momentos de estilo, destacando como looks ousados podem ditar tendências e influenciar diretamente o comportamento do público. Nas redes sociais, hashtags ligadas às celebridades e seus figurinos ficaram entre os assuntos mais comentados, ampliando o alcance da moda para muito além do Anhembi.

