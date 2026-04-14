Clássicos do teatro são tema de apresentação da Sinfônica de Minas Gerais

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais apresenta, nesta quarta-feira (15/4), mais uma edição da série Concertos da Liberdade, desta vez intitulada “Música para teatro”.

Sob regência do maestro convidado Felipe Magalhães, regente e diretor artístico da Orquestra Sesiminas, o programa inclui obras dos franceses Claude Debussy (1862-1918) e Gabriel Fauré (1845-1924), do norueguês Edvard Grieg (1843-1907) e do alemão Felix Mendelssohn (1809-1847).

“A ideia era trazer um programa que fosse diferente, mas, ao mesmo tempo, tivesse algumas peças que agradassem o grande público. Temos algumas músicas que foram compostas para o teatro e ganharam muito sucesso de público”, afirma o regente.

Essa é a primeira vez do diretor artístico como regente da OSMG. “Estou muito feliz com o resultado. Terminamos os ensaios hoje (14/4), fiquei muito contente com o resultado do trabalho da orquestra, musicalmente está ficando muito bom. É uma honra muito grande, uma alegria poder fazer música com essa orquestra, que é um patrimônio do nosso estado. Tenho certeza que o público vai gostar muito do que a gente vai apresentar.”

De Claude Debussy, o concerto apresenta “Prelúdio à tarde de um fauno”, inspirado no poema de Stéphane Mallarmé (1842-1898). “Máscaras e Bergamascas” de Gabriel Fauré, encomendada pelo Príncipe de Mônaco, Alberto I, para uma peça de teatro, também faz parte do repertório, assim como “Suíte Peer Gynt nº 1”, composta por Edvard Grieg para o drama homônimo de Henrik Ibsen.

Já “Sonhos de uma noite de verão”, de Felix Mendelssohn, é inspirada na peça homônima de William Shakespeare.

“Dentro da ‘Suíte Peer Gynt’, temos peças muito famosas, como o ‘Amanhecer’, que é uma melodia muito conhecida, assim como ‘Na gruta do rei da montanha’. Em ‘Sonhos de uma noite de verão’, temos a ‘Marcha nupcial’, que todos conhecem quando escutam nos casamentos. O público vai ter a oportunidade de ouvir essa peça completa, porque normalmente em casamentos não fazemos todos os temas”, explica.

O regente observa que “são obras que têm essa ligação com a literatura, com a cena, com a dramaturgia, mas que também encontram na música de concerto um valor muito grande que transcende até a própria cena. É um repertório muito interessante”.

CONCERTOS DA LIBERDADE “MÚSICA PARA TEATRO”

Nesta quarta-feira (15/4), às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1537, Centro). Ingressos à venda na bilheteria do teatro e na plataforma Sympla, disponíveis por R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes