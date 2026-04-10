Espetáculo infantil homenageia Chiquinha Gonzaga
‘Francisca menina no país das melodias", que traz canções clássicas da compositora, tem sessões neste sábado (11/4) e domingo, no Teatro Marília
Como uma homenagem a Chiquinha Gonzaga (1847-1935), o espetáculo infantil "Francisca menina no país das melodias” tem sessões neste sábado (11/4) e domingo, às 16h e às 19h, no Teatro Marília (Avenida Prof. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). As atrizes Ana Bárbara Coura e Larissa Ribeiro são acompanhadas em cena pelo grupo musical Chorosas.
A peça conta a história de Fran, uma garota que está visitando a avó e fica entediada sem acesso a eletrônicos. É quando uma boneca aparece para a menina e se apresenta como uma memória de Chiquinha Gonzaga. Elas vão juntas ao país das melodias e, em uma jornada musical, se aventuram para salvar o lugar do “monstro do esquecimento”.
O grupo Chorosas, composto por Priscila Norberto (flauta), Bárbara Carvalho (pandeiro e percussão), Cissa do Cavaco (cavaco), Poliana Soares (clarinete) e Luciana Alvarenga (piano), acompanha as atrizes durante todo o espetáculo. O repertório é formado por composições clássicas da compositora.
Chiquinha Gonzaga nasceu no Rio de Janeiro e se tornou musicista em uma época em que as mulheres não tinham espaço para ousar. Ela enfrentou preconceitos de gênero e raça e se tornou pianista, compositora e regente, com uma obra estimada em 300 composições. Ela foi a primeira mulher a compor para o teatro nacional e compôs a marchinha de sucesso “Ô abre alas”.
"FRANCISCA MENINA NO PAÍS DAS MELODIAS"
Neste sábado (11/4) e domingo (12/4), às 16h e 19h, no Teatro Marília (Avenida Professor Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Ingressos à venda por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), disponíveis na plataforma Sympla. Espetáculo com acessibilidade em libras. A peça volta ao cartaz no próximo fim de semana (18/4 e 19/4), com sessões às 16h e 19h.