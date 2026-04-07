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Justiça determina bloqueio de cachês de Belo para quitação de dívida trabalhista de R$ 230 mil

A decisão ainda prevê o possível o acionamento da Polícia Federal (PF) caso as empresas responsáveis pela venda de ingressos não cumpram a ordem

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LEONARDO VOLPATO
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LEONARDO VOLPATO
Repórter
07/04/2026 11:58

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O cantor Belo deixou o Soweto em 2000, quando o grupo estava no auge, para seguir a carreira solo. Anos depois, porém, foi condenado pela justiça ao ser acusado de tráfico de drogas, ficando quatro anos preso. Durante a pandemia, também teve decretada uma prisão preventiva por promover aglomeração em um período onde era proibido.
Parte dos valores recebidos por Belo será bloqueada crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça do Trabalho de São Paulo definiu que os ganhos de três próximos shows do cantor Belo serão confiscados para a quitação de uma dívida que ele tem com um ex-funcionário no valor de R$ 230 mil. 

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A decisão foi protocolada pelo juiz Jefferson do Amaral Genta, titular da 35ª Vara do Trabalho de São Paulo. 

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Segundo o processo que o F5 teve acesso, parte dos valores recebidos pelo artista será bloqueada. Os cachês serão correspondentes às apresentações que ele fará em São Paulo, em 17 de abril e 15 de maio, e em Leopoldina (MG), em 2 de maio. 

A decisão ainda prevê o possível o acionamento da Polícia Federal (PF) caso as empresas responsáveis pela venda de ingressos não cumpram a ordem. 

Procurada, a equipe disse em nota que se trata de uma empresa com mais de 30 anos de atuação e que dentro desse período, "é natural a existência de processos trabalhistas, especialmente em um segmento em que a legislação muitas vezes não acompanha a dinâmica do mercado". 

Em outro trecho, a equipe afirma que a empresa vem conduzindo acordos em todos os processos existentes, embora esses trâmites demandem tempo até sua completa resolução. 

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"Cabe também esclarecer que as decisões judiciais determinam o bloqueio de até 35% dos ganhos do artista, e não a paralisação integral das atividades", diz outro trecho do comunicado.

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