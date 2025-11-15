Entretenimento
Homenagem a Belo em mêsversário de bebê viraliza e alcança o cantor
-
Carolina produziu artes personalizadas, além de o figurino da bebê também ser uma referência ao estilo do cantor, com body temático e óculos escuros. Foto: Reprodução Instagram /@carolinamluiz
-
O ponto alto aconteceu quando Belo viu e compartilhou as imagens nas próprias redes sociais. A maquiadora relatou emoção ao descobrir a publicação do ídolo e comemorou com a família. Até parentes que inicialmente duvidaram e estranharam a ideia reconheceram o sucesso depois da reação do artista. Foto: Reprodução Instagram /@belo
-
Atualmente, Belo está no ar em sua primeira novela, “Três Graças”, da TV Globo, como Misael, um homem honesto que, ao descobrir que perdeu a esposa por causa da ganância de Ferette, interpretado por Murilo Benício, passa a persegui-lo em busca de vingança. Foto: Divulgação
-
O músico, inclusive, irá atuar ao lado de sua ex-mulher Viviane Araújo no folhetim. A atriz será Consuelo, um amor do passado de Misael. Foto: Reprodução Instagram / @araujovivianne
-
-
O reencontro do ex-casal, porém, não será agora. Belo ficará afastado da novela por cerca de 15 capítulos, já que precisará cumprir compromissos da agenda de shows do fim de ano. O roteiro incorporará a ausência do personagem à história e, durante esse período, Viviane entrará na novela no capítulo 100. Foto: Reprodução Youtube
-
Os dois tiveram um relacionamento que durou de 1998 a 2007. Durante esse período, Belo foi condenado a seis anos de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico, em 2003. Enquanto ele esteve detido, Viviane o visitava regularmente na prisão. O cantor teve a pena extinta pela Justiça e evita comentar o assunto, embora já tenha afirmado em entrevistas que é e sempre foi inocente. Foto: Reprodução Youtube
-
O casamento de nove anos terminou em meio a rumores de que Belo teria se envolvido com Gracyanne Barbosa, com quem começou a namorar no mesmo ano da separação. Foto: Reprodução Instagram
-
-
Belo e Gracyanne oficializaram a união civil em 2011 e permaneceram juntos até 2024, quando a relação chegou ao fim novamente cercada por rumores de infidelidade. Dessa vez, as notícias apontavam que o cantor teria sido traído, já que Gracyanne teria se envolvido com o profissional responsável pelos treinos dela. Foto: reprodução instagram
-
Assim como sua vida pessoal foi movimentada, sua carreira também seguiu um ritmo intenso. Belo, cujo nome de nascimento é Marcelo Pires Vieira, nasceu em São Paulo e foi introduzido à música aos 12 anos, quando ganhou um cavaquinho de seu pai. Foto: reprodução instagram
-
Com isso, iniciou a carreira musical como cavaquinista em grupos de pagode na dÃ©cada de 1990, na cidade onde nasceu. TrÃªs anos depois, em 1993, aceitou o convite de um amigo para ingressar no grupo Soweto, no qual atuou primeiro como cavaquinista e depois como vocalista. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
-
Com o Soweto, gravou três álbuns de estúdio: “Ventos Areais”, “Refém do Coração” e “Farol das Estrelas”. Os álbuns foram sucesso de vendas e contam com músicas que fazem parte de playlists do pagode até hoje, como “Derê”, “Farol das Estrelas” e “Tempo de Aprender”. Foto: Divulgação
-
Ao longo de mais de 30 anos de carreira, lançou diversos álbuns de sucesso, como “Valeu Esperar” e “Tudo Novo”, e ultrapassou a marca de sete milhões de discos vendidos. Dessa forma, se tornou referência no samba e no pagode, com letras voltadas ao amor, à perda e à superação. Foto: Reprodução/@belo
-
Entre as suas músicas mais famosas estão “Perfume”, “Ainda Gosto de Você”, “Já Era”, “Reinventar” e “Pura Adrenalina”. Foto: Reprodução/Instagram
-
-
Belo estreou como ator na terceira temporada da série do Globoplay “Arcanjo Renegado”, em 2024, como o inspetor Silvio. Foto: Reprodução Globoplay
-
Curiosidade: o apelido “Belo” nasceu na infância, quando os amigos brincavam com a fama que ele tinha. Entre as piadas, passaram a dizer “esse garoto é muito esperto, belo”, e o apelido acabou pegando. Foto: Reprodução Youtube