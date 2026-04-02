Polícia prende ex-membro de banda de rock por atacar pai de vocalista

O ex-guitarrista do Turnstile, Brady Ebert, de 33 anos, foi preso nesta quarta-feira (1/4) nos Estados Unidos sob acusação de tentativa de homicídio após, segundo a polícia, atropelar o pai do vocalista da banda.

Brady Ebert foi detido em Silver Spring, no estado de Maryland. Ele foi indiciado por tentativa de homicídio, de acordo com a "Fox 5 DC".

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Acusação aponta que Ebert atropelou William Yates, pai de Brendan Yates, vocalista do Turnstile. A polícia foi chamada após a denúncia de um pedestre atropelado, conforme documentos judiciais citados pela emissora.

Relato em documentos do caso descreve uma confusão em frente à casa de familiares de William Yates. Segundo o registro, a filha dele, Erin Gerber, e o marido, Christopher Gerger, tiravam as crianças do carro quando Ebert teria chegado buzinando e gritando ofensas.

Lollapalooza Brasil, que aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. -Reproduc?a?o" width="685" height="470" /> -Reproduc?a?o" width="685" height="470" /> Após passagens pelo Brasil em 2024, a banda estatunidense Turnstile retornou ao país como a nova sensação do rock mundial e fez um show energético no último dia do festival Lollapalooza Brasil, que aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Reproduc?a?o “NEVER ENOUGH” e Melhor Performance de Metal por “Birds”. -Reproduc?a?o" width="685" height="470" /> “NEVER ENOUGH” e Melhor Performance de Metal por. -Reproduc?a?o" width="685" height="470" /> O quinteto de Baltimore subiu ao palco Budweiser (o principal do festival) ostentando o título de vencedores do Grammy 2025, no qual faturaram os prêmios de Melhor Álbum de Rock por “NEVER ENOUGH” e Melhor Performance de Metal por “Birds”. Reproduc?a?o O show aconteceu na noite de domingo, 22 de março, servindo como um “aquecimento” de luxo para as atrações principais, Tyler, the Creator e Lorde. O grupo atraiu uma multidão jovem e numerosa, que reagiu com sinalizadores e intensas rodas de “bate-cabeça”. Reproduc?a?o Turnstile é uma banda de hardcore punk formada em 2010 na cidade de Baltimore , nos Estados Unidos, conhecida por renovar o gênero ao misturar energia pesada com elementos de rock alternativo, pop, funk e música eletrônica. -Divulgac?a?o" width="685" height="470" /> é uma banda de hardcore punk formada em 2010 na cidade de, nos Estados Unidos, conhecida por renovar o gênero ao misturar energia pesada com elementos de rock alternativo, pop, funk e música eletrônica. -Divulgac?a?o" width="685" height="470" /> A Turnstile é uma banda de hardcore punk formada em 2010 na cidade de Baltimore , nos Estados Unidos, conhecida por renovar o gênero ao misturar energia pesada com elementos de rock alternativo, pop, funk e música eletrônica. Divulgac?a?o Pressure to Succeed”, foi lançado em 2011. -Divulgac?a?o" width="685" height="470" /> Pressure to Succeed”, foi lançado em 2011. -Divulgac?a?o" width="685" height="470" /> O grupo surgiu com os músicos por Brendan Yates (vocais), Brady Ebert (guitarra), Sean “Coo” Cullen (guitarra), Franz Lyons (baixo) e Daniel Fang (bateria). O primeiro EP, “Pressure to Succeed”, foi lançado em 2011. Divulgac?a?o Depois do segundo EP, “Step 2 Rhythm”, de 2013, a banda lançou o primeiro álbum, “Nonstop Feeling”, em janeiro de 2015. Desde o início, eles chamaram a atenção pela proposta mais melódica e experimental dentro do hardcore tradicional, aproximando o estilo de novos públicos. Divulgação Time and Space”, de 2018 — o primeiro em uma grande gravadora —, que ampliou sua projeção internacional com uma sonoridade mais expansiva e acessível. -Divulgação" width="685" height="470" /> 2018 — o primeiro em uma grande gravadora —, que ampliou sua projeção internacional com uma sonoridade mais expansiva e acessível. -Divulgação" width="685" height="470" /> O primeiro álbum foi seguido por “ Time and Space”, de 2018 — o primeiro em uma grande gravadora —, que ampliou sua projeção internacional com uma sonoridade mais expansiva e acessível. Divulgação O verdadeiro divisor de águas veio com “Glow On”, em 2021, trabalho elogiado pela crítica e considerado um dos discos mais influentes do rock recente, combinando hardcore com dream pop, synths e grooves dançantes, algo incomum no gênero. -Divulgac?a?o" width="685" height="470" /> 2021, trabalho elogiado pela crítica e considerado um dos discos mais influentes do rock recente, combinando hardcore com dream pop, synths e grooves dançantes, algo incomum no gênero. -Divulgac?a?o" width="685" height="470" /> O verdadeiro divisor de águas veio com “Glow On”, em 2021, trabalho elogiado pela crítica e considerado um dos discos mais influentes do rock recente, combinando hardcore com dream pop, synths e grooves dançantes, algo incomum no gênero. Divulgac?a?o O álbum não só foi sucesso de crítica como rendeu três indicações ao Grammy Awards de 2023. Além disso, o novo trabalho ajudou a colocar a banda em festivais de grande porte ao redor do mundo. Wikimedia Commons/Montecruz Foto A banda é frequentemente apontada como uma das responsáveis por revitalizar o hardcore no século 21, mostrando que o estilo pode dialogar com outras sonoridades sem perder sua identidade energética e direta. Reprodução @turnstilelivconnection Seus shows são conhecidos pela atmosfera intensa e participativa do público, característica histórica do hardcore, mas com uma estética mais moderna e inclusiva. Hoje, a Turnstile é vista como uma das bandas mais inovadoras do rock alternativo contemporâneo. Reprodução @turnstilelivconnection Mesmo após a saída do guitarrista fundador Brady Ebert em 2021, a banda seguiu firme, reafirmando que sua essência reside na experimentação constante e na quebra de rótulos. Reproduc?a?o Voltar Próximo

Imagens de câmera de segurança de um vizinho teriam mostrado William Yates descendo a entrada da garagem ao ver a aproximação do carro. Ainda conforme os documentos, Ebert teria jogado o veículo na direção dele, e Yates recuou para evitar o impacto e arremessou uma pedra.

Os autos afirmam que Ebert deu ré e fez uma manobra para atingir William Yates na garagem antes de virar novamente na direção de Erin Gerber e do filho dela, de 3 anos. Em seguida, ele teria deixado o local, e William Yates ficou gravemente ferido nas duas pernas, de acordo com o processo.

NOTA DA BANDA

Em nota, o Turnstile disse que cortou laços com Ebert por um "padrão consistente de comportamento nocivo que afeta a ele mesmo, a banda e a comunidade". "Depois de esgotar todos os recursos disponíveis para apoiá-lo no acesso à ajuda e na recuperação, um limite teve que ser estabelecido quando a comunicação saudável se tornou impossível e ele começou a ameaçar com violência [...] Nos anos seguintes, seus ataques infundados continuaram em público. Nunca abordamos o assunto. Optamos por proteger sua privacidade e as circunstâncias de sua saída, mesmo quando ele não fez nada para merecer essa proteção", disse a banda à revista "Rolling Stone".



Ebert tem uma audiência para fiança marcada para nesta quinta-feira (2/4). As informações são do Tribunal Distrital de Maryland.

TURNSTILE TOCOU NO LOLLA 2026

Ebert e Brendan Yates cresceram em Maryland e ajudaram a formar o Turnstile em 2010. A banda se apresentou no Lollapalooza, em São Paulo, neste ano, sem Brady. Eles tocaram no domingo, dia em que o rapper Tyler, The Creator foi a atração principal.

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Brady Ebert foi guitarrista principal do Turnstile até agosto de 2022, quando ocorreu o crime e o afastamento dele. Ainda neste ano, ele publicou comentários nas redes sociais criticando o grupo e dizendo que a banda não se importava "nem um pouco" com ética ou questões sociais.