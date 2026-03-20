Morte de Chuck Norris dispara buscas por Bruce Lee e 'O Voo do Dragão'

A morte de Chuck Norris, confirmada por sua família nesta sexta-feira (20/3), gerou uma onda de homenagens nas redes sociais. O ator e mestre em artes marciais morreu aos 86 anos na quinta-feira (19/3), no Havaí, após uma emergência médica. A comoção imediata trouxe à tona um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira: o confronto épico contra Bruce Lee.

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Em vez de memes sobre sua suposta invencibilidade, fãs de todo o mundo passaram a compartilhar clipes e memórias da icônica cena de luta do filme "O Voo do Dragão" (1972), celebrando o legado do ator e seu impacto no cinema de ação.

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A lembrança do duelo fez o nome de Bruce Lee disparar nas buscas do Google. Segundo o Google Trends, que monitora as pesquisas no site, houve um aumento de 400% na procura pelo nome da lenda das artes marciais nas horas que se seguiram ao anúncio da morte de Norris. Inclusive, a pesquisa por “Chuck Norris morreu” disparou mais de 1.000%, segundo o Google Trends.

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O duelo lendário no Coliseu

A sequência em questão é o clímax de "O Voo do Dragão" ("The Way of the Dragon"), onde o personagem de Bruce Lee enfrenta Colt, o vilão interpretado por Norris. A luta, que dura quase dez minutos sem diálogos, é considerada uma obra-prima da coreografia de artes marciais e foi filmada no histórico Coliseu, em Roma, conferindo um tom épico ao confronto.

O filme foi um projeto pessoal de Bruce Lee, que escreveu, dirigiu e estrelou a produção. Foi ele quem convidou pessoalmente Chuck Norris, já um renomado campeão mundial de caratê, para o papel. A cena não apenas solidificou a amizade entre os dois ícones, mas também marcou a ascensão de Norris em Hollywood.

Um legado eternizado

A morte de Chuck Norris transforma o que antes era um fato curioso da cultura pop em um poderoso símbolo de seu legado. As homenagens que inundam a internet mostram que, embora o homem tenha partido, sua lenda, eternizada em momentos como o duelo com Bruce Lee, permanecerá viva na memória de gerações de fãs.

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*Este conteúdo foi parcialmente gerado por inteligência artificial e revisado por um editor.