Ciana Brandão abre a exposição 'A gente é muita gente' na Funarte MG
Mostra se inspira em Maria Rita, guarani sequestrada ainda criança, conectando memórias pessoais da artista, história coletiva e povos originários
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“A gente é muita gente”, primeira individual da artista visual Ciana Brandão, será aberta nesta terça-feira (17/3), às 19h, na Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). A mostra reúne pinturas em vidro, instalações e videoperformance, além de ateliê montado dentro do espaço expositivo.
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Ciana se inspira em sua ancestralidade materna, por meio de Maria Rita, guarani sequestrada ainda criança na Serra da Mantiqueira, para conectar memória pessoal e história coletiva. Iniciada em 2021, a pesquisa da artista engloba relatos orais, documentos e fotografias de família.
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Um dos destaques da exposição é a instalação “Arapyau”, termo em guarani que significa tempo novo. Marcada para as 20h desta terça, a performance remete a sete gerações em torno da fogueira. A data de hoje coincide com os 90 anos da morte de Maria Rita.
Em outra instalação, o visitante preenche fichas de nascimento e óbito na máquina de escrever, sendo convidado a refletir sobre o registro oficial da memória.
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No ateliê, estará exposto o texto integral do Diretório dos Índios, documento de 1757 que institucionalizou as opressivas políticas de submissão dos povos originários.
A mostra “A gente é muita gente” ficará em cartaz até 28 de março. O espaço funciona diariamente, das 11h às 21h, com entrada franca.