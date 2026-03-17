Ciana Brandão abre a exposição 'A gente é muita gente' na Funarte MG

“A gente é muita gente”, primeira individual da artista visual Ciana Brandão, será aberta nesta terça-feira (17/3), às 19h, na Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). A mostra reúne pinturas em vidro, instalações e videoperformance, além de ateliê montado dentro do espaço expositivo.

Ciana se inspira em sua ancestralidade materna, por meio de Maria Rita, guarani sequestrada ainda criança na Serra da Mantiqueira, para conectar memória pessoal e história coletiva. Iniciada em 2021, a pesquisa da artista engloba relatos orais, documentos e fotografias de família.

Um dos destaques da exposição é a instalação “Arapyau”, termo em guarani que significa tempo novo. Marcada para as 20h desta terça, a performance remete a sete gerações em torno da fogueira. A data de hoje coincide com os 90 anos da morte de Maria Rita.

Em outra instalação, o visitante preenche fichas de nascimento e óbito na máquina de escrever, sendo convidado a refletir sobre o registro oficial da memória.

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No ateliê, estará exposto o texto integral do Diretório dos Índios, documento de 1757 que institucionalizou as opressivas políticas de submissão dos povos originários.



A mostra “A gente é muita gente” ficará em cartaz até 28 de março. O espaço funciona diariamente, das 11h às 21h, com entrada franca.