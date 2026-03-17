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Ciana Brandão abre a exposição 'A gente é muita gente' na Funarte MG

Mostra se inspira em Maria Rita, guarani sequestrada ainda criança, conectando memórias pessoais da artista, história coletiva e povos originários

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Repórter
17/03/2026 04:00

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Artista visual Ciana Brandão está em frente a fogueira, iluminada pelas chamas
Ciana Brandão fará a performance 'Arapyau' às 20h desta terça-feira (17/3), na abertura da exposição crédito: Edgar Kanaykõ

“A gente é muita gente”, primeira individual da artista visual Ciana Brandão, será aberta nesta terça-feira (17/3), às 19h, na Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). A mostra reúne pinturas em vidro, instalações e videoperformance, além de ateliê montado dentro do espaço expositivo.

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Ciana se inspira em sua ancestralidade materna, por meio de Maria Rita, guarani sequestrada ainda criança na Serra da Mantiqueira, para conectar memória pessoal e história coletiva. Iniciada em 2021, a pesquisa da artista engloba relatos orais, documentos e fotografias de família.

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Um dos destaques da exposição é a instalação “Arapyau”, termo em guarani que significa tempo novo. Marcada para as 20h desta terça, a performance remete a sete gerações em torno da fogueira. A data de hoje coincide com os 90 anos da morte de Maria Rita. 

Em outra instalação, o visitante preenche fichas de nascimento e óbito na máquina de escrever, sendo convidado a refletir sobre o registro oficial da memória.

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No ateliê, estará exposto o texto integral do Diretório dos Índios, documento de 1757 que institucionalizou as opressivas políticas de submissão dos povos originários. 

A mostra “A gente é muita gente” ficará em cartaz até 28 de março. O espaço funciona diariamente, das 11h às 21h, com entrada franca.

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