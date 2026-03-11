Ná Ozzetti lança 'disco família' com canções do irmão, Marco
EP 'Música na poesia' traz canções do Ozzetti que não se dedicou à música, ao contrário de Ná, do irmão Dante e das sobrinhas Luana e Thata
Ná Ozzetti lança o EP “Música na poesia” (Tratore), que traz quatro faixas compostas por seu irmão, Marco Ozzetti, em parceria com a poeta baiana Simone Bacelar. O trabalho contou com as participações especiais de Mário Manga (violoncelo) e Luana Ozzetti (cuíca).
O EP tem um quê de álbum de recordações carregado de afeto. “Quando era adolescente, Marco tinha bandas de rock que ensaiavam em nossa casa. Era um ídolo para mim, porque tocava guitarra, mas depois seguiu outros caminhos, enquanto eu e os outros irmãos nos profissionalizamos na música. Mas ele continuou compondo, mas sem mostrar para ninguém”, revela Ná.
Em 2022, Marco Ozzetti passou a criar canções a partir de poemas de Simone Bacelar, dos quais tomou conhecimento pelas redes sociais. “O primeiro que ele musicou foi ‘Lugar algum’, faixa do meu EP. Isso o levou a criar um canal no YouTube para colocar suas músicas. Começou a gravar tudo em casa, no esquema de multipistas, com ele tocando todos os instrumentos”, recorda a irmã coruja.
Quando ouviu as canções, Ná decidiu gravá-las. “Fizemos um trabalho bem familiar. O Dante, nosso irmão, nos ajudou como produtor, pois tem muita experiência. Minha sobrinha Thata fez todos os arranjos de percussão. E chamamos o baixista Xantilee de Jesus, que já toca comigo há muito tempo.”
- Em 2025, Ná Ozzetti gravou álbum com músicas de Zécarlos Ribeiro, seu companheiro na Vanguarda Paulista
A “minibanda” do EP, como diz a cantora, reúne Ná (voz e coro), Marco (violão e cavaquinho), Xantilee (baixo) e Thata (percussão). As gravações foram realizadas no Estúdio 185, em São Paulo.
Na verdade, o trabalho é criação coletiva baseada nos arranjos originais de Marco. “Estamos muito felizes em lançar esse EP. É mistura, algo bem brasileiro”, diz Ná.
Enquanto “As bênçãos de Oxalá” tem pegada de axé, “Lugar algum” traz a levada de bolero, mas, segundo a cantora paulista, está mais para samba.
“As outras duas,‘Dividi com você’ e ‘Sou estações’, nem sei dizer o gênero delas, pois é tudo tão misturado”, comenta.
Animada, Ná gostaria de gravar mais canções de Marco e Simone, fazer um disco cheio. “Houve um casamento musical muito interessante entre eles”, conclui.
“MÚSICA NA POESIA”
• EP de Ná Ozzetti
• Quatro faixas
• Tratore
• Disponível nas plataformas digitais