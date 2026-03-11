Priscila Bomfim rege a Sinfônica nesta quarta (11/3) à noite
Programa da série 'Concertos da liberdade' terá peças de Tchaikovsky, Grazyna Bacewicz, Haydn e Rimsky-Korsakov
A maestra convidada Priscila Bomfim conduz a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais na série “Concertos da liberdade”, nesta quarta-feira (11/3), no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. A “cereja do bolo” do programa será o encerramento com “Romeu e Julieta: Abertura fantasia”, de Tchaikovsky.
O repertório terá também “Abertura”, de Grazyna Bacewicz; “Sinfonia concertante em si bemol maior”, de Joseph Haydn; e “O capricho espanhol”, de Rimsky-Korsakov. A peça de Haydn será executada pelas convidadas Elise Pittenger (violoncelo), Karine Oliveira (violino), Juliana Santos (fagote) e Talita Capra (oboé).
Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla. O teatro fica na Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro.
