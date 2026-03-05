30 anos sem Mamonas Assassinas: relembre as passagens da banda por Minas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Fenômeno musical que marcou os anos 1990, os Mamonas Assassinas deixaram uma marca em Minas Gerais. Entre o fim de 1995 e o início de 1996, antes do acidente aéreo que encerrou a trajetória do grupo, a banda realizou uma série de apresentações pelo estado — algumas delas hoje lembradas com nostalgia por quem esteve nos shows.

A passagem pela capital mineira ocorreu em 10 de dezembro de 1995, quando os Mamonas se apresentaram no Mineirinho, em Belo Horizonte. O show ficou marcado na memória de quem esteve no ginásio. O jornalista Augusto Diniz, que tinha apenas 10 anos na época, relembrou a experiência em um relato publicado em 2017 no "Jornal Opção".

Segundo ele, apesar do enorme sucesso da banda no país, a plateia não estava completamente lotada naquele domingo. A agenda de apresentações do grupo ainda era relativamente recente — os shows haviam começado poucos meses antes, em agosto de 1995.

Mesmo assim, a apresentação virou uma grande festa. O grupo tocou praticamente todas as 14 músicas do disco, incluindo sucessos como Pelados em Santos, Vira-Vira e Robocop Gay. “Como a gente tem poucas músicas e já tocou todas, vamos tocar tudo de novo”, brincou o vocalista em um determinado momento.

A partir daí, os integrantes passaram a trocar instrumentos e funções no palco, transformando a apresentação em uma grande brincadeira musical. O show ainda teve covers como “Bichos Escrotos”, dos Titãs, e “Sábado de Sol”.

Para o jornalista, a noite ficou marcada principalmente pelo clima de diversão no Mineirinho. “Pelas poucas lembranças que sobraram daquele 10 de dezembro de 1995, posso afirmar que foi uma noite muito divertida”, escreveu.

Encontro com Só Pra Contrariar e piadas com o clima

Uma das apresentações mais comentadas ocorreu em 7 de fevereiro de 1996, em Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro. O show reuniu cerca de 17 mil pessoas e foi transmitido pela rádio "Transamérica" local. “Muito obrigado, vocês têm muito bom gosto, viu? Se não fosse por vocês, nós seríamos apenas cinco rapazes lindos e maravilhosos... com uma música boa!”, brincou Dinho.

Na ocasião, os Mamonas dividiram momentos com o grupo Só Pra Contrariar. O cantor Alexandre Pires fez participação no espetáculo e, depois, todos seguiram para uma chácara onde realizaram um churrasco.

Em outro momento de descontração, ele cantou um trecho de “Cheia de Manias”, sucesso do Raça Negra, imitando o vocalista Luiz Carlos.

Em 16 de fevereiro de 1996, os Mamonas se apresentaram no parque de exposições de Barbacena (MG), no Campo das Vertentes.

Depois dessa apresentação, a banda ganhou alguns dias de folga. Dinho, por exemplo, passou um período em um sítio na cidade de São Romão.

No dia 28 de fevereiro de 1996, apenas dois dias antes da tragédia, os Mamonas fizeram show em Ipatinga (MG), no Vale do Aço. A apresentação é considerada um dos últimos registros documentados da banda em atividade.

A banda ainda fez outros três shows no estado: em Divinópolis (MG), no Centro-Oeste, em 9 de dezembro de 1995; Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, em 13 de dezembro de 1995; e em Montes Claros (MG), no Norte do estado, em 25 de janeiro de 1996.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia