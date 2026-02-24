‘Bolero’, de Ravel, será tocado a quatro pianos em festival em BH

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Lançado em 2013 pelos pianistas Celina Szrvinsk e Miguel Rosselini, no mês que leva seu nome, o Festival de Maio já foi realizado em diferentes períodos do ano e com formatos diversos. Na edição 2026, três concertos vão ocorrer ao longo dos próximos dias, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas.



O primeiro, “Carnaval em concerto”, será nesta quarta-feira (25/2), às 20h30, e segue no embalo do período festivo. A noite será aberta com a percussão de Fernando Rocha na execução de “Variações carnavalescas para marimba”, de Edino Krieger.

Na sequência, Celina e Miguel sobem ao palco para tocar “A folia de um bloco infantil”, para piano a quatro mãos, a última das oito peças de Heitor Villa-Lobos para “Carnaval das crianças”.



Encerrando a noite, uma versão camerística de “O carnaval dos animais”, de Saint-Saëns. Além do casal de pianistas, a obra será executada por musicistas da Filarmônica de Minas Gerais – o violoncelista Lucas Barros, o contrabaixista Neto Belotto, a flautista Cássia Lima, o clarinetista Jonatas Bueno e o percussionista Werner Silveira. Completando o grupo, três membros da Família Barros: o violinista Elias toca ao lado da irmã, a violista Gláucia, que por sua vez é mãe de Hozana (violino).



“Novo momento”

“Depois da pandemia, as coisas começaram a mudar e o Festival de Maio, que era concentrado naquele mês, teve que ir de acordo com o novo momento. Já tivemos edições em março, abril e até terminando em junho. Para este ano, me veio a ideia de fazer a festa do piano a partir de três temas”, comenta Celina.



Quatro pianos Steinway serão as estrelas do segundo concerto da semana. Na sexta (27/2), com ingressos já esgotados, será realizada a noite “Piano em foco”. Nada menos do que 28 pianistas irão se revezar no palco, em diferentes formações, duos, trios e quartetos.



“Já fizemos isso em 2019 e foi uma experiência maravilhosa essa celebração do piano. Estamos repetindo com outras obras”, diz Celina. Em uníssono, a 16 mãos, haverá valsas de Brahms, a obra “Congada”, de Francisco Mignone, e o “Bolero”, de Ravel, em arranjo de Francisca Aquino e Ricardo Vasconcellos.



“Todos os pianistas são muito bem estabelecidos. Foram nossos alunos na UFMG e agora são nossos colegas”, comenta Celina. A ideia, segundo ela, é convidar outros musicistas das teclas para novas edições do Festival de Maio.



Encerrando a temporada, no domingo (1/3), às 11h, o evento celebra a mulher, antecipando as celebrações do Dia 8 de Março. Um grupo de 30 musicistas vai participar do concerto “Mulheres na música”, com diferentes formações.



Clássicos do cancioneiro popular – “A Rita”, de Chico Buarque, “Rosa”, de Pixinguinha, “Maria, Maria”, de Milton Nascimento e Fernando Brant, e “Doralice”, de Dorival Caymmi – serão interpretados por 14 flautistas e pela trompista Alma Maria Liebrecht (principal deste naipe na Filarmônica). Neste grupo haverá integrantes da Flutuar Orquestra Feminina de Flautas, formada recentemente.



Dando continuidade ao programa, o quarteto Entre Cordas vai interpretar obras de Florence Price e Chiquinha Gonzaga. Já para fechar a manhã de domingo, o “Bolero” será executado novamente a quatro pianos, mas com outra formação. A obra mais conhecida de Maurice Ravel vai contar também com o trio d’Elas, de piano, oboé e fagote.

FESTIVAL DE MAIO

No Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes, (31) 3516-1360). Quarta (25/2), às 20h30, “Carnaval em concerto”. Sexta (27/2), às 20h30, “Piano em foco”. Domingo (1/3), às 11h, “Mulheres na música”. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). À venda na bilheteria e no Sympla. O concerto de sexta está esgotado.