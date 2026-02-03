 O livro ‘Observatório da Cultura de Belo Horizonte’ terá lançamento hoje 

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Universidade Federal de Viçosa (UFV), o livro “Observatório da Cultura de Belo Horizonte”, feito sob a coordenação dos professores Magnus Luiz Emmendoerfer e José Ricardo Vitória, será lançado nesta terça-feira (3/2), no CCBB-BH.

O evento vai contar com a palestra “Dados e políticas culturais: o papel estratégico dos observatórios e das universidades”, apresentada por Emmendoerfer.



A obra sistematiza a experiência de criação do Observatório da Cultura de Belo Horizonte, em 2024, concebido como uma ferramenta de geração e divulgação de dados, indicadores, informações e estudos sobre a cultura da capital mineira. O objetivo, segundo a secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras, é qualificar os processos de formulação, monitoramento e avaliação das políticas culturais do município. Emmendoerfer destaca que a pandemia escancarou a necessidade de dados sobre a cultura.



“Atrelado a isso, já existia uma demanda normativa, legal, por parte do Sistema Nacional de Cultura, por fontes de informações e indicadores”, diz. Ele aponta que a parceria entre UFV e a Secretaria Municipal de Cultura veio a reboque do reconhecimento da instituição de ensino pela Unesco como a primeira cátedra de Economia Criativa e Políticas Públicas do Brasil.O trabalho de construção do Observatório da Cultura teve início pelos museus da cidade, segundo conta o professor.



“Começamos a organizar dados dos museus para subsidiar políticas públicas e isso gerou interesse de outras áreas. O audiovisual se engajou muito no provimento de informações, o que possibilitou a criação de um segmento específico, o Observatório do Audiovisual, o que atende a um interesse de projetar nacional e internacionalmente o cenário local”, diz.



Monitoramento

“Precisamos não só para o planejamento do que será feito, para saber onde os recursos vão ser investidos, mas também para o monitoramento e avaliação das políticas públicas a partir da gestão de dados”, afirma Eliane Parreiras.“Com o Observatório, conseguimos disponibilizar para a sociedade dados que prestam contas da nossa política pública”, acrescenta.



Desde 2002, são realizados esforços no sentido de registrar, divulgar e dar transparência às ações culturais realizadas pelo município, com a criação do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos, ferramenta de gestão na qual são registrados os projetos e atividades realizados pela Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal de Cultural.



A partir do lançamento do Observatório da Cultura de Belo Horizonte, secretarias de culturas de outros municípios de Minas Gerais e mesmo de outros estados se interessaram, querendo saber como ele foi criado. O livro atende a essa demanda, na medida em que registra os fundamentos conceituais, as etapas metodológicas e os resultados alcançados com a implantação de uma plataforma de divulgação de dados culturais, de fácil acesso e interativa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



“OBSERVATÓRIO DA CULTURA DE BELO HORIZONTE”

Lançamento do livro de Magnus Luiz Emmendoerfer, com a palestra “Dados e políticas culturais: o papel estratégico dos observatórios e das universidades”, nesta terça (3/2), às 18h30, no Teatro II do CCBB-BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), com acesso pela rua Cláudio Manoel. Entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço.