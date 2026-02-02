Assine
Vem aí a primeira novela da TV Brasil

Edital da TV Brasil anunciará no dia 11 qual foi o projeto vencedor, dentre oito inscritos

Guilherme Amado
Guilherme Amado
02/02/2026 10:12

O nome da primeira novela a ser produzida pela TV pública brasileira será conhecido no dia 11 de fevereiro. A obra será escolhida a partir do edital Seleção TV Brasil, da EBC, que recebeu oito inscrições, selecionou três projetos finalistas e agora está na fase final de avaliação pela comissão de investimento. A novela escolhida entrará para a história como a primeira produzida pela TV pública brasileira.

Única política pública da EBC, o Seleção TV Brasil é liderado pela diretora de Conteúdo e Programação, Antonia Pellegrino, e terá seu resultado divulgado em um evento no Rio de Janeiro, na Sala Sidney Miller.

Com investimento recorde de R$ 110 milhões, o edital vai premiar no mínimo 35 obras audiovisuais, abrangendo diferentes formatos e gêneros — entre eles, a novela.

A TV Brasil já exibiu novelas, entre elas algumas compradas da TV Record, durante o governo Bolsonaro.

