Nicki Minaj aparece ao lado de Trump em evento: 'Sou fã número um'

Rapper já tinha demonstrado apoio político ao presidente dos Estados Unidos, mas agora participou de evento com Trump

29/01/2026 09:45

Nicki Minaj posou para fotos de mãos dadas com Donald Trump
Nicki Minaj posou para fotos de mãos dadas com Donald Trump crédito: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Nicki Minaj participou nesta quarta (28) de um evento do departamento do Tesouro dos Estados Unidos, em Washington, que contou com a presença do presidente Donald Trump. A cantora subiu ao palco do auditório e fez um breve discurso durante a chamada "Trump Accounts Summit", iniciativa voltada à divulgação de novas contas de poupança vinculadas ao governo federal.

Durante sua fala, Minaj disse apoiar Trump e que não se abala pelas reações negativas que recebe por seu posicionamento político. A artista declarou ser fã número um do presidente e que as críticas acabam reforçando seu engajamento público ao lado dele. O discurso ocorreu diante de uma plateia formada majoritariamente por autoridades e representantes do setor financeiro.

 

Trump respondeu às declarações elogiando a rapper e dizendo que ela sempre esteve alinhada ao seu grupo político.

A presença de Minaj no evento reforça uma mudança de posicionamento da cantora nos últimos anos, que tem se manifestado de forma mais alinhada a pautas conservadoras. 

