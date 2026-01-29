Nicki Minaj aparece ao lado de Trump em evento: 'Sou fã número um'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Nicki Minaj participou nesta quarta (28) de um evento do departamento do Tesouro dos Estados Unidos, em Washington, que contou com a presença do presidente Donald Trump. A cantora subiu ao palco do auditório e fez um breve discurso durante a chamada "Trump Accounts Summit", iniciativa voltada à divulgação de novas contas de poupança vinculadas ao governo federal.

It's super fucking embarrassing watching Nicki Minaj kiss Donald Trump's ass to get a pardon for her husband and her brother. pic.twitter.com/8lHTnNfHdP — Mike Nellis (@MikeNellis) January 28, 2026

Durante sua fala, Minaj disse apoiar Trump e que não se abala pelas reações negativas que recebe por seu posicionamento político. A artista declarou ser fã número um do presidente e que as críticas acabam reforçando seu engajamento público ao lado dele. O discurso ocorreu diante de uma plateia formada majoritariamente por autoridades e representantes do setor financeiro.

Trump respondeu às declarações elogiando a rapper e dizendo que ela sempre esteve alinhada ao seu grupo político.

A presença de Minaj no evento reforça uma mudança de posicionamento da cantora nos últimos anos, que tem se manifestado de forma mais alinhada a pautas conservadoras.