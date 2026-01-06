Celebridades e TV
Após polêmica, abaixo-assinado pede deportação de Nicki Minaj dos Estados Unidos; entenda
O movimento foi motivado por uma série de controvérsias protagonizadas pela artista ao longo de 2025. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Um dos motivos seria uma série de ataques ao rapper e empresário Jay-Z feitos pela cantora nas redes sociais. Foto: Montagem/Reprodução
Porém, a principal motivação vem da participação de Minaj no evento conservador AmericaFest, no dia 21 de dezembro. Foto: Flickr - Gage Skidmore
Na ocasião, ela elogiou o governo de Donald Trump e fez declarações interpretadas como ofensivas à comunidade LGBTQ+. Foto: Flickr - Gage Skidmore
Fãs e ativistas apontam hipocrisia na conduta da rapper. Antes crítica das políticas de separação de famílias migrantes, Minaj agora se alia à organização Turning Point USA, conhecida por pautas anti-imigração e antitrans. Foto: Wikimedia Commons/Xuthoria
Apesar da mobilizaÃ§Ã£o, nÃ£o estÃ¡ claro se hÃ¡ base legal para deportar Minaj, cujo status de cidadania permanece indefinido. Foto: Nicki Minaj - Reproduc?a?o/Instagram
Em 2018, a artista afirmou ter chegado aos EUA como imigrante ilegal. Em 2024, ela declarou ainda não ter cidadania americana, apesar dos altos impostos que paga. Foto: Wikimedia Commons/Pure DOPE Magazine
Nicki Minaj nasceu em 8 de dezembro de 1982, em Saint James, Trinidad e Tobago, com o nome Onika Tanya Maraj. Foto: Flickr - Christopher Macsurak
Quando era criança, sua família se mudou para o bairro do Queens, em Nova York, onde Minaj cresceu em um ambiente marcado por muitas dificuldades. Foto: Flickr - Philip Nelson
Inicialmente, Minaj tinha o sonho de se tornar atriz e estudou teatro na prestigiada LaGuardia High School. Foto: Wikimedia Commons/Beyond My Ken
Sua entrada no rap aconteceu por meio de mixtapes lançadas entre 2007 e 2009, que rapidamente chamaram a atenção pela combinação de técnica afiada, velocidade, humor, personagens excêntricos e vozes distintas. Foto: Flickr - tamtam7683
O sucesso global veio com o lançamento de seu primeiro álbum, "Pink Friday", em 2010. Foto: Divulgação
O disco revelou hits como “Super Bass” e mostrou sua capacidade de transitar entre o rap agressivo e o pop, algo que se tornaria uma de suas marcas. Foto: Reprodução/YouTube
Nos anos seguintes, Minaj expandiu ainda mais seu alcance com álbuns como "Pink Friday: Roman Reloaded", de 2012, "The Pinkprint", de 2014, e "Queen", de 2018, cada um refletindo diferentes fases de sua carreira. Foto: Wikimedia Commons/MTV International
A rapper também se destacou pelo visual ousado, pelas performances teatrais e por desafiar padrões tradicionais da indústria musical, especialmente em um gênero historicamente dominado por homens. Foto: Reproduc?a?o
Além da música, Minaj emprestou sua voz a animações, atuou como jurada no programa American Idol e construiu uma forte presença nas redes sociais, onde mantém uma base de fãs extremamente fiel, conhecida como “Barbz”. Foto: Reprodução/YouTube
Na vida pessoal, a artista é casada com Kenneth Petty desde 2019 e é mãe de um menino, a quem ela carinhosamente chama de "Papa Bear" nas redes sociais. Foto: Reproduc?a?o/Instagram