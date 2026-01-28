Jovens mineiros se apresentam em Pelotas com a Orquestra Jovem Sesc Brasil

O concerto da Orquestra Jovem Sesc Brasil que será realizado nesta quarta-feira (28/1), no Theatro Guarany, em Pelotas (RS), contará com dois talentos mineiros: o violinista Lucas Afonso Silva, de 15 anos, e a violista Maria Fernanda Machado, de 18.

No caso de Lucas, tudo começou na orquestra sacra da igreja que frequentava em Belo Horizonte. Um primo o apresentou a um professor do projeto Orquestras Jovens do Sesc. Para comprar o violino, que custa R$ 8 mil, o garoto e a mãe passaram a vender salgados.

Maria Fernanda ingressou no projeto educativo do Sesc Palladium, em BH, aos 13 anos. “A música foi me ajudando a superar a timidez e me dando mais segurança como pessoa e como violista”, conta.

Maria Fernanda Machado, de 18 anos, entrou para projeto do Sesc Palladium, em BH, quando tinha 13 Divulgação

Mais três mineiros se apresentarão com Lucas e Maria Fernanda em Pelotas. A Orquestra Jovem Sesc Brasil conta com 51 estudantes, regidos pelo maestro Geovane Marquetti.