MÚSICA

Jovens mineiros se apresentam em Pelotas com a Orquestra Jovem Sesc Brasil

O violinista Lucas Afonso Silva e a violista Maria Fernanda Machado participarão de concerto no Theatro Guarany, na cidade gaúcha

Estado de Minas
Estado de Minas
28/01/2026 02:00 - atualizado em 28/01/2026 07:04

Violinista Lucas Afonso Silva, de 15 anos, ensaia
O violinista Lucas Afonso Silva, de 15 anos, despertou para a música em igreja de BH crédito: Fernovi/Divulgação

O concerto da Orquestra Jovem Sesc Brasil que será realizado nesta quarta-feira (28/1), no Theatro Guarany, em Pelotas (RS), contará com dois talentos mineiros: o violinista Lucas Afonso Silva, de 15 anos, e a violista Maria Fernanda Machado, de 18.

No caso de Lucas, tudo começou na orquestra sacra da igreja que frequentava em Belo Horizonte. Um primo o apresentou a um professor do projeto Orquestras Jovens do Sesc. Para comprar o violino, que custa R$ 8 mil, o garoto e a mãe passaram a vender salgados.

Maria Fernanda ingressou no projeto educativo do Sesc Palladium, em BH, aos 13 anos. “A música foi me ajudando a superar a timidez e me dando mais segurança como pessoa e como violista”, conta.

 

Violista Maria Fernanda Machado, de 18 anos, ensaia
Maria Fernanda Machado, de 18 anos, entrou para projeto do Sesc Palladium, em BH, quando tinha 13 Divulgação

Mais três mineiros se apresentarão com Lucas e Maria Fernanda em Pelotas. A Orquestra Jovem Sesc Brasil conta com 51 estudantes, regidos pelo maestro Geovane Marquetti.

