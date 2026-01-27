VAC promove encontro do bailarino Volmir Cordeiro com o público

O coreógrafo e bailarino Volmir Cordeiro conversa com artistas da dança e o público nesta terça-feira (27/1), às 19h, no Teatro Marília, com entrada franca. Radicado na França, ele é um dos destaques da dança contemporânea brasileira na Europa.

O trabalho de Cordeiro é voltado para a ocupação poética de espaços urbanos, com foco em corpos marginalizados e gestos do dia a dia. O artista vem à capital mineira a convite do Verão Arte Contemporânea (VAC).

“Volmir Cordeiro traz para este encontro seus princípios de criação: a expressividade do rosto e do olhar, a urgência de existir para o outro, a potência que nasce dessa relação e a profusão de palavras e imaginários”, afirma Ione de Medeiros, curadora artística do VAC, no material de divulgação do evento.

Cordeiro também ministra a oficina “Compartilhando práticas abertas”, até amanhã, no Teatro Marília (Avenida Alfredo Balena, 586, Bairro Santa Efigênia).