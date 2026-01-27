Assine
Fernando Veríssimo volta ao cartaz com o solo dramático 'Scarlet'

Espetáculo discute o amor e as relações afetivas no mundo contemporâneo, com sessões até domingo (1º/2), no Sesc Palladium

Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
27/01/2026 00:00

Na peça Scarlet, ator Fernando Veríssimo sorri, segurando o microfone e com o rosto voltado para cima, usando capa branca sobre figurino marrom
Fernando Veríssimo compara o processo de criação de "Scarlet" à terapia. Ele vive três personagens que remetem ao ego, ao id e ao superego crédito: Susan Sena/Divulgação

Representada por Annie Ernaux e Édouard Louis, entre outros escritores, a autoficção se destaca na literatura contemporânea, combinando elementos biográficos com narrativa ficcional. “Scarlet”, solo do ator e produtor Fernando Veríssimo, leva essa experiência para o palco. A peça fica em cartaz de hoje (27/1) a domingo (1º/2), no Sesc Palladium, na programação da 51ª Campanha de Popularização Teatro e Dança.

“Scarlet” é a primeira incursão no drama de Veríssimo, conhecido pelas comédias. “Estava muito apreensivo com a ideia. Nunca tinha escrito um texto com essa densidade”, confessa. O espetáculo estreou em julho de 2024, na Funarte MG. O texto vinha sendo pensado pelo ator há cerca de 10 anos.

A dramaturgia surgiu a partir de conversas de Veríssimo com o diretor Fabiano Lana e tomou forma nos ensaios. Veríssimo levava ideias e cenas, enquanto Lana atuava como provocador, questionando motivações dos personagens e aprofundando os temas debatidos pela dupla. “Era quase uma terapia para o texto sair. Depois foi só peneirar, tirar excessos”, conta o ator.

“Scarlet” propõe reflexões sobre a natureza do amor nestes tempos de relações frágeis e superficiais. Fernando interpreta três personagens: Scarlet representa a emoção; Genuíno, a racionalidade; e Dara, a sexualidade. O trio funciona como fragmentos do conflito interno vivido por uma mesma pessoa.

'E o vento levou'

O título, explica o ator, é inspirado na personagem Scarlett O’Hara, do romance “E o vento levou”, de Margaret Mitchell. “Ela muda, se torna mulher cruel, mas, no fundo, guarda aquela moça ingênua dentro de si e nunca a abandona”, comenta.

A encenação se passa em uma gaiola. É ali que Scarlet dialoga com Genuíno, enquanto Dara surge mais adiante, após uma série de conflitos, trazendo à tona conclusões antes sugeridas.

Segundo Veríssimo, parte do público identificou na montagem referências ao id, ego e superego, as três instâncias freudianas da psiquê humana. Entre os temas abordados estão narcisismo, relações tóxicas e dependência emocional.

“São questões urgentes da nossa sociedade. Muita gente sofre com isso e sente vergonha de falar. Eu mesmo já passei por situações assim. Colocar isso em cena é importante para que as pessoas se reconheçam e entendam que não estão sozinhas”, avalia.

A peça foi indicada ao Prêmio Cenym de Teatro Nacional na categoria Melhor Monólogo e conquistou oito prêmios no Festival de Teatro de Congonhas em 2025, entre eles Melhor Espetáculo e Melhor Direção.

O ator se diz animado com a nova temporada. “O público da Campanha de Popularização é sempre uma delícia. Eles chegam com alegria no olhar. Sempre digo que o sucesso da campanha é deles, que nunca abandonam o teatro, mesmo com tantas opções de lazer na cidade”, afirma Fernando Veríssimo.

“SCARLET”


Solo de Fernando Veríssimo. Direção: Fabiano Lana. De hoje a domingo (27/1 a 1º/2), às 19h30, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos: R$ 25, no site Vá ao Teatro e postos do Sinparc, e R$ 60 (inteira), na bilheteria.

