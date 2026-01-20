Stephen e Lucy voltam mais tóxicos na 3ª temporada de 'Me conte mentiras'

Voltar com um ex-namorado raramente parece boa ideia, ainda mais um como Stephen DeMarco, o boy lixo de “Me conte mentiras”. Mas é exatamente o que faz Lucy, a protagonista vivida por Grace Van Patten, na terceira temporada da série do Disney+.

“Eles estão realmente presos em um ciclo vicioso”, diz a atriz. “Veem algo um no outro que não conseguimos explicar. Seja isso saudável ou não, eles se atraem e se identificam um com o outro, mas simplesmente não sabem como comunicar isso.”

Em defesa da personagem, Van Patten diz que todo o ambiente em que o casal está inserido potencializa o que cada um tem de pior. “É muito mais do que apenas os dois; é tudo ao redor: as mentiras e os outros relacionamentos”, explica. “Estar nesse pequeno grupo de pessoas amplifica a toxicidade, porque todos precisam guardar segredos uns dos outros.”

Na trama, os dois jovens se conhecem quando ela entra no fictício Baird College e começam um namoro complicado, cheio de idas e vindas. No final da primeira temporada, Stephen, personagem de Jackson White, troca Lucy por outra. Na segunda temporada, ambos exploram novas relações, que vão ruindo com o tempo.

“Eles são como água e óleo, mas também querem muito estar juntos”, afirma White. “Existe uma química ali, mas é muito tóxica. Eles não conhecem nada diferente; sabem que há uma faísca elétrica, e é por isso que são atraídos, mas é perigoso.”

Jackson White afirma que é complexo viver um homem tóxico, que às vezes é dominado pelos ciúmes e foge das responsabilidades. “Tento ser o mais verdadeiro e real possível enquanto faço essas coisas insanas”, conta. “É a minha fórmula para tentar trazer humanidade para esse cara.”

Criadora da série, Meaghan Oppenheimer diz que seu objetivo era que Stephen parecesse um sujeito como tantos outros. “A ideia é que você nem sempre saca alguém como ele de cara”, avisa. “As pessoas mais assustadoras e perigosas são charmosas, podem ser engraçadas e carismáticas. Seria muito mais fácil se ele fosse apenas um vilão; isso não me parecia tão divertido quanto alguém que é um pouco mais furtivo.”

Identificação e empatia

Ainda que sutilmente, o público vai identificando os problemas explorados na tela. Tanto que Grace Van Patten diz que é procurada por pessoas que passam por coisas semelhantes.

“Minha coisa favorita em fazer parte desta série é quando fãs vêm até mim e dizem que isso as inspirou a deixar um relacionamento tóxico. Embora seja uma série divertida, tem significado mais profundo, se é disso que você precisa na sua vida. Acho que realmente toca em um ponto sensível das pessoas que talvez precisem tomar uma decisão como essa”, afirma.

A terceira temporada explora a responsabilização dos personagens por coisas que eles achavam que haviam ficado no passado. Um exemplo é a mentira contada por Lucy na segunda temporada, que volta para assombrá-la.

“Queria mostrar as consequências das ações de todos os personagens os alcançando”, comenta Oppenheimer. Van Patten diz que sua personagem acabou metendo os pés pelas mãos. “Lucy realmente achava que estava fazendo algo bom. Foi um erro tentar fazer a coisa certa, de forma nada legal. Foi uma forma terrível de tentar mostrar apoio a uma amiga”, comenta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“ME CONTE MENTIRAS”



Terceira temporada. Novos episódios às terças-feiras, na plataforma Disney+. Classificação: 18 anos.