Podcast Divirta-se recebe Adriano Campagnani

Jornalista com experiência em produção de vídeo, com experiência em produtoras de vídeo de São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Curador de dois museus audiovisuais no interior de São Paulo e experiências com cinema independente e documentários.

O episódio do Podcast "Divirta-se" desta semana recebe o mineiro Adriando Campagnani, músico, compositor, produtor e contrabaixista.



Em seus mais de 30 anos de carreira, dedicados principalmente ao contrabaixo, Adriano tocou com uma lista grande de artistas como: Milton Nascimento, Beto Guedes, Fernanda Takai, Marku Ribas, Flávio Venturini, Toninho Horta e Samuel Rosa, Marku Ribas, Donovan Frankeireiter, Celso Adolfo, Juarez Moreira, além de bandas como Kid Abelha e Jota Quest, só para citar alguns.

Filhos de músicos não profissionais, ele sempre teve acesso a instrumentos desde criança: "uma família de músicos autodidatas". Ainda com 11 anos, um amigo o apresentou ao contrabaixo. Ele conta que "sentiu o grave no peito" ao tocar a primeira corda do baixo do amigo. Adriano se perguntou o que precisava fazer para passar o resto da vida fazendo aquele som.

Depois de alguma insistência com a família, Adriano conseguiu seu primeiro instrumento, "Era um pedaço de pau, com cordas, de tão ruim", mas foi o que permitiu que ele estudasse horas por dia o seu instrumento.



"O baixo junta as três coisas, melodia, ritmo e harmonia em uma tocada". E aí começou a tocar com o irmão e a coisa foi acontecendo.



Em 2005 ele lançou o seu primeiro álbum, com seu próprio nome, seu primeiro trabalho autoral. Em 2011, lançou Galápagos, álbum que conta com a participação de Uriah Duffy, baixista do Whitesnake. O projeto virou também um DVD ao vivo.



Adriano continuou tocando como músico contratado, e em 2017 lançou 'Instrumental das esquinas', seu terceiro álbum, e talvez o mais mineiro, que conta com participações dos mineiros Flávio Venturini, Toninho Horta, Wilson Sideral e Lô Borges.

Agora, em 2025, lançou 'Cosmopolitan', seu trabalho mais recente, totalmente instrumental voltado para a "world music", misturando jazz norte-americano com a pegada do clube da esquina. O álbum foi feito em parceria com Rannieri Oliveira e conta com as participações de Lincoln Cheib, Arthur Rezende, Felipe Vilas Boas, Christiano Caldas, Gustavo Figueiredo, além de seu irmão André Campagnani.

