Ataque à Venezuela é inaceitável e abre precedente perigoso, diz Wagner Moura

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Wagner Moura disse que o ataque dos Estados Unidos à Venezuela é inaceitável e pode servir como precedente para ações futuras de Donald Trump, que agora ameaça outros países e territórios, como a Groenlândia.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter para a campanha de "O Agente Secreto" na temporada de premiações, o ator que estrela o filme de Kleber Mendonça Filho criticou a atual administração americana.

"É simplesmente inaceitável. Isso não tem nada a ver com apoiar [Nicolás] Maduro ou seu regime -acho que ele é um ditador e a Venezuela merece alguém melhor do que Maduro. Mas os Estados Unidos invadirem e bombardearem um país, matarem pessoas em um país e sequestrarem seu presidente? É um precedente muito, muito perigoso", afirmou o ator ao veículo americano.

O artista ainda disse que a trama do longa, que concorre ao Globo de Ouro neste domingo (11), nas categorias de melhor filme de drama, melhor filme internacional e melhor ator, se mostra atual à luz dos recentes acontecimentos.

"[O ataque] nos faz lembrar dos velhos tempos do imperialismo americano, da Doutrina Monroe e da política do "grande porrete". Tenho certeza de que você sabe que todas as ditaduras na América do Sul nas décadas de 60 e 70 -aquela da qual estamos falando em "O Agente Secreto'', por exemplo- foram apoiadas pela CIA nos Estados Unidos. Portanto, isso não pode ser aceito. E não estou vendo uma reação forte da comunidade internacional," disse o ator.

"O Agente Secreto" acompanha Marcelo, professor de tecnologia que se vê forçado a deixar São Paulo e se mudar para o Recife quando passa a ser perseguido pela ditadura militar. O filme foi escolhido pelo Brasil para tentar uma indicação à vaga de melhor filme, se mostra atual à luz do recente episódio.

As indicações ao prêmio da Academia serão anunciadas no próximo dia 22.