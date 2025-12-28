Xuxa, João Silva e ex-‘Casa dos artistas’ animam noite do SBT/Alterosa

Na última edição de 2025, o “ProgramaSilvioSantoscom Patricia Abravanel” celebra a eterna Rainha dos Baixinhos. O programa deste domingo (28/12) vai reprisar a homenagem que Xuxa recebeu do SBT/Alterosa em março passado.

Na atração, ela tem tudo a que tem direito. A edição reúne os quadros clássicos dos programas de Xuxa, além de levar ao palco pessoas que fazem parte da história dela.



Hits que fizeram a cabeça de muita gente nas décadas de 1980 e 1990 – “Tindolelê”,“Lua de cristal”e“Festa do estica e puxa” – são interpretados pelos grupos Connect Job e Engenharia da Dança. A plateia acompanha tudo a caráter. O público, vestido com roupas que lembram as de Xuxa, participa dos jogos “Bola na bola”e“Dança das cadeiras”.



O quadroMelhor Xuxa do auditóriotambém traz grandes emoções. Os jurados escolheram a melhor sósia de Xuxa, em uma competição que envolveu a votação por meio do tradicionalpalmômetro.



Jurados

Os jurados que fazem parte deste especial têm tudo a ver com ela. O time é encabeçado pelo cantor Junno Andrade, marido da apresentadora; Andrea Veiga, a primeira das paquitas; e os atores e humoristas Eri Johnson,Nany Peoplee Fabiana Karla. Xuxa responde às perguntas da equipe no quadro“Sala do artista”, uma das atrações do“Show de calouros”.



Xuxa ainda acompanha momentos importantes de sua trajetória, com aparições passadas em programas do SBT/Alterosa ao lado de Silvio Santos e Hebe Camargo, em 1989, e Jô Soares, em 1991.



Além dela, a edição do programa terá outras grandes atrações. O “Jogo das 3 pistas” terá a participação do cantor Alexandre Piresedo apresentador João Silva, filho de Faustão.

O artista de Uberlândia apresentou sucessos do grupo Só Pra Contrariar. Este foi um ano especial para Pires,que lançou o projeto Pagonejo Bão, unindo pagode e sertanejo – recentemente ele gravou a música “Beijo de outro ângulo”, com Murilo Huff.



A noite deste domingo terá mais. Uma das mais tradicionais atrações do programa criado por Silvio Santos, o “Qual é a música?” vai contar com parte do elenco da “Casa dos artistas”. Primeiro reality show de confinamento do Brasil, foi lançado em 2001.

O Brasil realmente parou para assistir à vida de famosos encerrados numa casa. As noites de domingo eram marcantes, com as votações pelo telefone e os comentários bem-humorados de Silvio Santos.



O programa teve quatro edições, cujos vencedoresforam Bárbara Paz, Rafael Vannucci, Sérgio CavalcantieCarol Hubner. No “Qual é a música?”, ex-participantes da primeira edição da “Casa dos artistas” vão se enfrentar na disputa musical. De um lado,Mateus Carrieri, TaiguaraeAlexandre Frota; do outro, Núbia Oliiver, Alessandra ScatenaeAnalice Nicolau.



Mauricio de Sousa

Outro nome que será muito falado nesta noite é o de Mauricio de Sousa. No quadro“Portinha da Esperança” serão apresentadas histórias comoventes. Três crianças compartilham seus sonhos: uma deseja uma coleção de gibis do Mauricio de Sousa; outra sonha em se tornar pianista e espera ganhar umpianopara começar a trilhar esse caminho; enquanto a terceira tem o objetivo de fazer um curso de confeitaria e, para isso, quer umamáquina de salgadinhosque ajude a pagar os estudos.

Completando o programa, Ivo Holandaesua turmaestarão nas ruas para aprontar grandes palhaçadas com as pessoas no quadro “Câmeras escondidas”.

“PROGRAMA SILVIO SANTOS COM PATRICIA ABRAVANEL”

• Neste domingo (28/12), a partir das 19h, no SBT/Alterosa