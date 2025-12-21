Assine
LUTO

Morre, aos 46 anos, James Ransone, ator de 'It - Capítulo 2'

Artista também teve destaque na segunda temporada da aclamada série 'The Wire'

21/12/2025 18:51

James Ransone em 'The Wire'
James Ransone em 'The Wire' crédito: HBO

O ator norte-americano James Ransone, de 46 anos, morreu na última sexta-feira (19/12). A morte foi confirmada neste domingo (21/12) pelo site de entretenimento TMZ, que afirma que o artista se suicidou. Segundo o veículo, após uma denúncia, a Polícia de Los Angeles compareceu a uma casa, onde o corpo de Ransone foi encontrado. Investigadores descartaram a possibilidade de crime.  

Os papéis de maior destaque do artista foram em "It - Capítulo 2" e na segunda temporada da série da HBO "The Wire". Na saga de terror, Ransone interpretou o hipocondriaco Eddie, membro mais novo do Clube dos Perdedores. No seriado de TV sobre crimes, o artista deu vida a Ziggy Sobotka, um jovem que trabalhava em um porto e se envolvia em crimes.

Além disso, participou de filmes de diretores aclamados, como Spike Lee, Larry Clark e Sean Baker. 

Busque ajuda

Pessoas que enfrentam sofrimento intenso podem procurar apoio em unidades básicas, Caps, serviços de urgência e no Centro de Valorização da Vida, disponível pelo número 188.

