Príncipe Harry prepara documentário sobre a princesa Diana para a Netflix

Produção será uma tentativa de reaproximar o príncipe e o streaming; relação foi reavaliada após lançamentos não alcançarem o retorno esperado de público

Príncipe Harry, de 41 anos, é filho de Diana (1961-1997) e do Rei Charles III, de 77 anos - atual monarca do Reino Unido
Príncipe Harry, de 41 anos, é filho de Diana (1961-1997) e do Rei Charles III, de 77 anos - atual monarca do Reino Unido crédito: Henry Nicholls/AFP

FOLHAPRESS - Um documentário sobre a princesa Diana (1961-1997) é a nova aposta apresentada pelo príncipe Harry, de 41 anos, à Netflix. Ele e Meghan Markle, de 44, já trabalham no desenvolvimento da produção, que, segundo a imprensa britânica, é vista como uma estratégia dos Sussexes para manter o vínculo com a plataforma após uma sequência de projetos que não tiveram o retorno esperado de público e crítica.

Recentemente, Harry e Meghan também anunciaram outro projeto com a Netflix: a adaptação cinematográfica do romance "The Wedding Date", de Jasmine Guillory, informação confirmada pela revista People. Nos bastidores, porém, o documentário sobre Diana é tratado como um trunfo com grande potencial de engajamento, especialmente pela proximidade dos 30 anos da morte da princesa, em 2027.

A produção deve revisitar a trajetória e o legado de Diana, mãe de Harry, com forte apelo global. A proposta surge em meio à reformulação do contrato firmado em 2020, que deixa de ser exclusivo e passa a adotar um modelo mais flexível, conhecido como first-look deal, no qual a Netflix tem prioridade para avaliar novos projetos antes de decidir pela produção. A plataforma e a Archewell Productions, produtora do casal, renovaram o vínculo em agosto.

Desde que fecharam parceria com o streaming, o filho caçula do rei Charles 3º e Meghan lançaram séries documentais e programas de lifestyle que tiveram recepção irregular. Embora alguns títulos tenham gerado boa repercussão inicial, outros ficaram abaixo das expectativas, levando a plataforma a reavaliar o formato e a dimensão do acordo com o casal.

