CEO da Netflix diz que filmes da Warner seguirão estreando nos cinemas

A Netflix vai manter o cronograma de lançamentos cinematográficos da Warner Bros Discovery. Foi o que disse Ted Sarandos, CEO da gigante do streaming, de acordo com a Variety, à imprensa e investidores.



Trata-se de uma tentativa de tranquilizar o mercado de exibições e dissipar os temores de que a operação signifique o fim da presença da Warner nas salas de cinema.

Segundo o acordo fechado nesta sexta-feira (5), a Netflix vai comprar os estúdios de cinema e TV e a divisão de streaming da empresa por cerca de US$ 82,7 bilhões, ou R$ 437,86 bilhões. Depois de uma série de fusões nos últimos anos, o conglomerado da Warner inclui, além da Discovery, os negócios da HBO, como o streaming HBO Max.

"Não é como se tivéssemos alguma oposição a lançar filmes nos cinemas", disse Sarandos. "Minha resistência tem sido principalmente em relação às longas janelas de exclusividade, que não consideramos muito favoráveis ao consumidor. Mas, quando falamos em manter a HBO operando basicamente como ela é, isso também inclui o acordo de distribuição de filmes com a Warner Bros., que prevê um ciclo de vida que começa no cinema - algo que vamos continuar a apoiar."

O CEO da Netflix afirmou que não haverá uma mudança na abordagem dos filmes da Warner, mas sim o que chamou de evolução no tempo em que as obras ficam sendo exibidas exclusivamente nos cinemas. "Acho que, com o tempo, as janelas vão evoluir para serem muito mais amigáveis ao consumidor, permitindo que o público tenha acesso aos filmes mais rapidamente."

Tudo o que está planejado para ir aos cinemas pela Warner Bros. continuará indo aos cinemas, ele garantiu, e os filmes da Netflix seguirão o mesmo padrão que já seguem - alguns deles têm uma curta passagem pelas salas antes de chegar ao streaming. "Mas nosso objetivo principal é levar filmes inéditos aos nossos assinantes, porque é isso que eles querem", afirmou.

A Netflix lança a maioria de seus filmes direto na plataforma de streaming, mas alguns títulos - em especial os que são cotados para as premiações- chegam antes exclusivamente nos cinemas. Em comunicado divulgado concomitantemente ao anúncio do acordo para comprar a Warner Bros., a empresa afirmou que "espera manter as operações atuais da Warner Bros. e ampliar seus pontos fortes, incluindo os lançamentos cinematográficos de filmes".

Segundo a Variety, há um temor entre os exibidores de cinema em relação ao acordo. Isso porque a Netflix tem um história de tratar com desdém o setor. Sarandos chegou a declara, no ano passado, que as salas de cinema estariam ultrapassadas.



"Se você tem a sorte de morar em Manhattan e pode caminhar até um multiplex para ver um filme, isso é fantástico", disse ele em evento da revista Time. "A maior parte do país não pode."