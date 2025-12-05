CEO da Netflix diz que filmes da Warner seguirão estreando nos cinemas
Após fusão entre as empresas, Ted Sarandos, CEO da Netflix afirmou que os lançamentos da Warner Bros continuam com o cronograma previsto
compartilheSIGA
A Netflix vai manter o cronograma de lançamentos cinematográficos da Warner Bros Discovery. Foi o que disse Ted Sarandos, CEO da gigante do streaming, de acordo com a Variety, à imprensa e investidores.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Trata-se de uma tentativa de tranquilizar o mercado de exibições e dissipar os temores de que a operação signifique o fim da presença da Warner nas salas de cinema.
Segundo o acordo fechado nesta sexta-feira (5), a Netflix vai comprar os estúdios de cinema e TV e a divisão de streaming da empresa por cerca de US$ 82,7 bilhões, ou R$ 437,86 bilhões. Depois de uma série de fusões nos últimos anos, o conglomerado da Warner inclui, além da Discovery, os negócios da HBO, como o streaming HBO Max.
"Não é como se tivéssemos alguma oposição a lançar filmes nos cinemas", disse Sarandos. "Minha resistência tem sido principalmente em relação às longas janelas de exclusividade, que não consideramos muito favoráveis ao consumidor. Mas, quando falamos em manter a HBO operando basicamente como ela é, isso também inclui o acordo de distribuição de filmes com a Warner Bros., que prevê um ciclo de vida que começa no cinema - algo que vamos continuar a apoiar."
O CEO da Netflix afirmou que não haverá uma mudança na abordagem dos filmes da Warner, mas sim o que chamou de evolução no tempo em que as obras ficam sendo exibidas exclusivamente nos cinemas. "Acho que, com o tempo, as janelas vão evoluir para serem muito mais amigáveis ao consumidor, permitindo que o público tenha acesso aos filmes mais rapidamente."
Tudo o que está planejado para ir aos cinemas pela Warner Bros. continuará indo aos cinemas, ele garantiu, e os filmes da Netflix seguirão o mesmo padrão que já seguem - alguns deles têm uma curta passagem pelas salas antes de chegar ao streaming. "Mas nosso objetivo principal é levar filmes inéditos aos nossos assinantes, porque é isso que eles querem", afirmou.
A Netflix lança a maioria de seus filmes direto na plataforma de streaming, mas alguns títulos - em especial os que são cotados para as premiações- chegam antes exclusivamente nos cinemas. Em comunicado divulgado concomitantemente ao anúncio do acordo para comprar a Warner Bros., a empresa afirmou que "espera manter as operações atuais da Warner Bros. e ampliar seus pontos fortes, incluindo os lançamentos cinematográficos de filmes".
Segundo a Variety, há um temor entre os exibidores de cinema em relação ao acordo. Isso porque a Netflix tem um história de tratar com desdém o setor. Sarandos chegou a declara, no ano passado, que as salas de cinema estariam ultrapassadas.
"Se você tem a sorte de morar em Manhattan e pode caminhar até um multiplex para ver um filme, isso é fantástico", disse ele em evento da revista Time. "A maior parte do país não pode."