Ex-funcionário processa Angélica por demissão pelo WhatsApp

Angélica está sendo processada por um ex-funcionário que atuava como cuidador de idosos, sendo o responsável pelos cuidados com o pai dela. O homem acusa a apresentadora de danos morais e pede uma indenização de R$ 191.674,18.

Segundo a ação, o profissional ficou na função de cuidador do pai de Angélica por 3 anos e 9 meses, zelando diretamente pelo pai de Angélica e também realizando atendimentos básicos à mãe da apresentadora, como administração de medicamentos e aferição de sinais vitais.

Durante o período, ele trabalhou em escala 12×36, das 8h às 20h, incluindo Natal, Ano-Novo e outras datas festivas, sem ter a carteira de trabalho assinada pela apresentadora, recebendo mensalmente R$ 6.600. As informações foram divulgadas pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.

Segundo os documentos, ele foi demitido por mensagem de WhatsApp no dia 2 de julho de 2025. Ainda conforme a ação, nenhuma verba rescisória teria sido paga, tampouco férias ou 13º salário, benefício que, de acordo com os autos, nunca teria sido quitado durante todo o período de trabalho.

Além da indenização por danos morais, o ex-cuidador pede o reconhecimento do vínculo empregatício, assinatura e baixa da Carteira de Trabalho e Previdência Social, aviso prévio de 39 dias, pagamento de salários atrasados e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O profissional afirma ainda que teve o salário do mês da demissão retido e que, por ser de baixa renda, passou por uma situação constrangedora após o desligamento, precisando pedir dinheiro emprestado a amigos e parentes para conseguir se manter.

O juiz negou o pedido de audiência online e determinou que o processo deixe de ser 100% digital. Por isso, Angélica e o ex-funcionário irão se ver no tribunal. A audiência presencial está marcada para o início do próximo ano.