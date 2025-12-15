Assine
Gilberto de Abreu expõe na Singular

Pintor mineiro exibe as séries "Noturnas" e "Raridades", que podem ser conferidas até 29/12

15/12/2025 02:00

Pintura de Gilberto Abreu mostra homem em frente a cinema
Detalhe de pintura de Gilberto Abreu inspirada em antigo cinema de BH crédito: Rafael Abreu/divulgação

“Noturnas e Raridades”, mostra de pinturas de Gilberto de Abreu, fica em cartaz até 29 de dezembro, na Singular Galeria de Arte (Rua Curitiba, 1.592, Lourdes). O artista reuniu obras inéditas e peças raras de diferentes períodos de sua trajetória.

A série “Noturnas”, que se tornou assinatura de Gilberto, surge em novas variações, trazendo composições de pontos luminosos, profundidades azuis e atmosferas que evocam constelações, mares e paisagens interiores.

Já a série “Raridades” é formada por “quadros antigos ou que têm uma raridade diferente”, explica o artista no material de divulgação da mostra.

“Quando pinto um quadro, ele acaba puxando outro, que puxa outro, e acabo fazendo uma série. Mas estes são exemplares únicos, caminhos que talvez um dia se ampliem”, afirma Gilberto.

A galeria funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h, e das 14h às 18h. Mais informações no Instagram (@singulargaleriadearte).

