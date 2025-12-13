Assine
LIVRO

Regina Horta Duarte lança 'Jardim Zoológico' na Livraria Jenipapo

Professora da UFMG assina o novo volume da coleção 'BH. A cidade de cada um', com manhã de autógrafos neste sábado (13/12), na Savassi

13/12/2025 02:00

Elefante, muito querido por crianças de várias gerações, conecta visitantes do Zoológico à consciência ambiental crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Integrante da coleção “BH. A cidade de cada um”, o livro “Jardim Zoológico” (Conceito), de Regina Horta Duarte, será lançado neste sábado (13/12), das 11h às 14h, na Livraria Jenipapo (Rua Fernandes Tourinho, 241, Savassi).

Professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich) da Universidade Federal de Minas Gerais, a autora discute duas facetas do zoológico da Pampulha, que, ao mesmo tempo, é espaço de lazer da população e, por outro, polo de educação ambiental e pesquisa acadêmica.

Frequentadora antiga do espaço, Regina Duarte é especialista em história dos animais.

