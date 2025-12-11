Information Society põe BH no embalo da dance music, hoje à noite
Banda americana volta nesta quinta (11/12) a BH, ao lado dos cantores Thea Austin e Noel
Estrela do synthpop e da new wave nas décadas de 1980 e 1990, a banda norte-americana Information Society reencontra o público de Belo Horizonte um ano após sua última passagem pela cidade. O grupo formado por Kurt Harland, Paul Robb e James Cassidy se apresentou no BeFly Hall em 12 de dezembro do ano passado e volta a ocupar o mesmo palco nesta quinta-feira (11/12), às 21h, munido de clássicos que embalam as pistas de dança há quatro décadas.
Se naquela ocasião o Information Society dividiu a cena com os grupos Kon Kan e Double You, desta vez o show é compartilhado com a cantora Thea Austin, ex-vocalista do Snap!, e Noel, dono do hit “Silent morning”.
“What's on your mind (pure energy)”, “Walking away”, “Running”, “Think” e “Repetition” estão no repertório da turnê, que inclui datas no Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Uberlândia e São Paulo.
A banda tem longo histórico de passagens pelo país, a partir de sua participação na segunda edição do Rock in Rio, em 1991. Cantou no mesmo palco de Prince, George Michael e Guns N' Roses, no Maracanã, para 110 mil pessoas. O grupo retornou ao país em 2006, 2009, 2012, 2014 e 2019.
Formado no final de 1981 em Minneapolis, Information Society mantém a mesma formação central, com Robb, Harland e Cassidy, eventualmente acrescida de outras participações, como Amanda Kramer e Sonja Myers.
Logo de saída, a banda se notabilizou pelo som que mesclava diversas influências, com maior destaque para a eletrônica que embalava discotecas nos anos 1980. O primeiro grande hit, “Running”, lançado em 1985, tornou o grupo mundialmente conhecido.
Entre 1987 e 1988, a banda passou a ganhar maior destaque nos EUA e Japão, mas especialmente no Brasil, onde fez grande sucesso até a separação dos integrantes originais, em 1993.
Parte da receptividade do Information Society no país se explica pela frequente inclusão de suas músicas em trilhas de novelas da Globo. “Running” embalou “Gente fina”, de 1990; “Sleeping away” esteve em “Perigosas peruas”; e “Cry baby” em “Deus nos acuda”, ambas de 1992.
Uma série de desentendimentos entre os três integrantes redundou na saída de Robb e Cassidy, que passaram a se dedicar a atividades fora da indústria musical, deixando os direitos e o nome da banda com Harland. Em 2006, os três voltaram a se encontrar para discutir a retomada da formação original. Por motivos pessoais, Harland não participou do retorno, passando o bastão para Robb.
Em agosto de 2006, o Information Society veio ao Brasil com o reforço de outros dois nomes, além de Robb e Cassidy: Christopher Anton e Sonja Myers. Em 2009, com Harland reintegrado, o grupo retornou com a formação original para shows em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro.
Entre 1983 e 2021, foram 13 álbuns lançados, com destaque para títulos como “Creatures of influence” (1984), “Information Society” (1988), “Hack” (1990), “Peace and love, Inc.” (1992) e “Orders of magnitude” (2016).
No show desta quinta, cada atração terá seu próprio show completo. A previsão é de mais de três horas de festa, com direito a cenografia especial, efeitos visuais e atmosfera que emula a era de ouro das pistas de dança.
Thea e Noel
Conhecida pelo hit “Rhythm is a dancer”, lançado pela banda Snap!, Thea Austin chega a BH com outros sucessos, como “The power”, “Exterminate” e “Colour of love”.
Noel, a outra atração desta quinta, se apresenta como grande representante do freestyle, estilo que dominou rádios e pistas de dança entre o fim dos anos 1980 e início da década seguinte. A música “Silent morning” se tornou seu cartão de visitas, dominando as paradas naquele período.
INFORMATION SOCIETY, THEA AUSTIN E NOEL
Nesta quinta-feira (11/12), a partir das 21h, no BeFly Hall (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230, Savassi).
Inteira: R$ 260 (arquibancada prata), R$ 300 (arquibancada ouro), R$ 360 (pista) e R$ 500 (pista premium), com meia na forma da lei. Vendas on-line na plataforma Sympla.