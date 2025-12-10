Assine
LUTO

Morre Sophie Kinsella, autora dos livros 'Becky Bloom'

Escritora foi diagnosticada com um tumor no cérebro em 2022, mas só tornou o diagnóstico público no ano passado

F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
10/12/2025 12:17

Sophie Kinsella ajeitando o cabelo
Jornalista de formação, Sophie Kinsella escreveu 'Os delírios de consumo de Becky Bloom', história leve e bem-humorada de uma consumidora compulsiva crédito: Adam Butle/AP Photo

A escritra Sophie Kinsella – nome artístico de Madeleine Sophie Wickham – morreu nesta quarta-feira (10/12), aos 55 anos.

Leia Mais

Ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro em 2022. A autora, no entanto, só tornou o diagnóstico público no ano passado, dizendo que queria dar a seus familiares tempo para se acostumarem ao "novo normal". Na ocasião, ela disse estar "muito bem no geral" apesar do cansaço e brincou que sua memória estava "ainda pior do que era antes".

A notícia da morte foi divulgada pela família. Em comunicado postado no Instagram da autora, seus familiares escreveram: "Ela faleceu em paz e seus últimos dias foram repletos de seus amores: família, música, aconchego, Natal e alegria".

"Não conseguimos imaginar como será a vida sem sua luz e amor à vida. Apesar da doença, que ela enfrentou com coragem inimaginável, Sophie se considerava verdadeiramente abençoada por ter família e amigos maravilhosos, e pelo sucesso extraordinário de sua carreira como escritora", continua o comunicado.

A obra mais famosa da escritora é a série de livros que começou com "Os delírios de consumo de Becky Bloom". Suas obras venderam mais de 50 milhões de cópias e foram traduzidas para mais de 40 idiomas. 

