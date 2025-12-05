38ª Feira de Cerâmica de MG será aberta hoje (5/12) no Mercado Central

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A Feira de Cerâmica de Minas Gerais chega à 38ª edição, de hoje (5/12) a segunda-feira (8/12), no mezanino do Mercado Central. O evento reúne ceramistas de várias regiões de Minas Gerais e também de outros estados, além de oferecer programação diversificada com palestras, oficinas, demonstrações e rodas de conversa.



Duas dezenas de ceramistas participam da feira, vindos de Belo Horizonte, Nova Lima, Rio Acima, Brumadinho, Nova Era, Governador Valadares, Conselheiro Lafaiete, Contagem, Betim, Esmeraldas, Igarapé e da região da Serra do Cipó, além de Paraty, no Rio de Janeiro, e Florianópolis, em Santa Catarina. Serão expostas peças utilitárias, esculturas, objetos decorativos e produções autorais e contemporâneas.



“É perceptível que o cenário da cerâmica cresceu como um todo no Brasil, principalmente a utilitária, que virou moda especialmente por causa da gastronomia. O uso das cerâmicas artesanais traz energia e identidade que não se consegue com uma louça branca, por exemplo”, afirma Rodrigo Paiva, ceramista e curador da feira.



Paiva ainda destaca a face artística da cerâmica. “Na gastronomia, é como se fosse uma arte complementando outra, então ela cresceu muito. Isso é muito bom, porque antes era difícil ver cerâmica, considerada uma arte muito distante da população, levando-se em conta principalmente os fornos. Eles ainda são caros, mas eram bem inacessíveis”, observa.



A feira foi idealizada pela ceramista Erli Fantini e surgiu, inicialmente, da necessidade de criar espaços de exposição e venda para os trabalhadores da cerâmica. Ao longo de sua trajetória, passou por diferentes locais de BH, como o Mercado Santa Tereza e o Mercado do Cruzeiro, antes de se estabelecer no Mercado Central.



“Hoje, a feira se transformou em um dos maiores eventos de cerâmica do Brasil, com número grande de expositores e também a parte cultural, com demonstrações e palestras. É um evento que a região metropolitana espera muito, porque é difícil você ter tantos ceramistas reunidos em um evento”, diz. Segundo o curador, a busca por uma vaga para expor é concorrida, considerando que ceramistas que já fazem parte da feira têm prioridade na seleção.



Uma das novidades desta edição será a área dedicada a ceramistas iniciantes ou em formação.



Seis artistas foram selecionados para o espaço “Novos talentos”: Arandu Ateliê, Ateliê Luminar, Bruna Leite – Rumo Cerâmica, Gi Benícia Cerâmica e Porcelana, Me Chama de Artista e Sabrina Damas.



Para Paiva, a ação gera “a renovada no cenário cultural da cerâmica”. A seleção dos demais participantes é feita por análise de portfólios e da lista de espera formada por interessados em expor no evento.



Além da exposição e venda de peças, oportunidade de presentes criativos para o Natal, a feira oferece programação paralela com palestras, oficinas, demonstrações e rodas de conversa.



ERLI FANTINI

Hoje (5/12), a abertura conta com palestra de Erli Fantini, fundadora da feira, e de Emmanuela Tolentino sobre fornos a lenha de alta temperatura.



No sábado (6/12), haverá lançamento do livro “Manual de construção da cabeça humana”, de Fernando Poletti, e a palestra “Esmaltes cerâmicos: mágica ou ciência?”, com Tito Tortori.



No domingo (7/12), a programação inclui conversas sobre criatividade no fazer cerâmico, monoqueima e a trajetória de Antônio Cordeiro, nome ligado à pesquisa e ao desenvolvimento da cerâmica de alta temperatura no Brasil.



Na segunda-feira (8/12), conversas sobre a implementação de oficinas em áreas rurais e a exibição de vídeos sobre técnicas alternativas de queima compõem a programação.



PROGRAMAÇÃO:

05/12, sexta-feira:

17h – Abertura com os ceramistas Erli Fantini e Emmanuela Tolentino, com uma palestra sobre o tema: fornos a lenha de alta temperatura

06/12, sábado:

10h – Oficina de Cerâmica para crianças – gratuito

(10 vagas com inscrição no local)

10h30 – Fernando Poletti lança o livro “Manual de Construção da Cabeça Humana” e demonstração de escultura ao vivo

14h – Tito Tortori realiza a palestra: Esmaltes cerâmicos: mágica ou ciência?

Entendendo o princípio básico da formação de superfícies vítreas

15h – Palestra Internacional com o professor José Luiz de Almeida Silva sobre “A Cerâmica e a azulejaria no mundo: Uma visão da azulejaria e cerâmica artística em Portugal; um projeto para a internacionalização da cerâmica de Minas Gerais” – com mediação de Paulo Rogério Lage, da Saramenha Artes e Ofícios (Ouro Preto, MG).

07/12, domingo:

10h – Cecília Vecchi fala sobre Criatividade com direção: como transformar o fazer cerâmico em expressão e identidade;

11h às 13h: Flávia Pircher apresenta Monoqueima: técnica, mitos e possibilidades – fundamentos técnicos e demonstração ao vivo;

13h: Luciana Rena fala sobre Caminhos de Antônio Cordeiro na trilha da cerâmica;

Antônio Cordeiro, um dos grandes nomes da cerâmica no Brasil, dedicou 16 anos à pesquisa e criação, impulsionando a cerâmica em diversas cidades;

08/12, segunda-feira (feriado):

10h – Daniel Quintão da Oficina Terra (Nova Era/MG) fala sobre a implementação de uma oficina de cerâmica na fazenda, seus desdobramentos e adaptações a partir das surpreendentes demandas locais, individuais e coletivas

11h30 – Flávia Santoro faz uma exibição de vídeos sobre a exposição Transmutação, além das técnicas de buraco e esculturas a partir do torno. Em seguida, roda de conversa sobre as respectivas técnicas.



38ª FEIRA DE CERÂMICA DE MINAS GERAIS

No mezanino do Mercado Central de Belo Horizonte (Avenida Augusto de Lima, 744, Centro). Nesta sexta-feira (5/12) e no sábado, das 9h às 19h (acesso ao Mercado até às 18h). No domingo (7/12) e na segunda-feira (8/12), das 9h às 15h (acesso ao Mercado até às 13h). Entrada e programação gratuitas.

