Assine
overlay
Início Cultura
CLASSIO BRASILEIRO

Brasileira leva prato típico a reality romeno e reação dos jurados viraliza

A influenciadora Suellen Carey tentou mostrar um clássico brasileiro, mas a rejeição dos jurados romenos gerou polêmica e grande repercussão nas redes

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
04/12/2025 14:14

compartilhe

SIGA
x
Chefs criticaram salpicão de participante brasileira
Chefs criticaram salpicão de participante brasileira crédito: Reprodução

O salpicão, clássico das ceias de fim de ano no Brasil, foi o centro de uma polêmica no reality culinário romeno “Chefi la Cuite”. A receita, preparada pela brasileira Suellen Carey — que vive no Reino Unido — provocou espanto nos jurados e acabou levando à eliminação da participante.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nas redes sociais, Suellen afirmou que os chefs sequer provaram o prato, composto de frango desfiado, maionese, cenoura e batata palha. A influenciadora explicou que queria apresentar algo com forte memória afetiva para os brasileiros, mas sua proposta não despertou curiosidade entre os avaliadores.

Leia Mais

Antes mesmo de saber quem havia preparado o prato, o chef italiano Richard Abou Zaki, um dos jurados, já criticou a aparência da refeição. “Se for um cozinheiro, faço o sinal da cruz. Deus nos ajude”, criticou. “É alguém que não tem noção nenhuma de cozinha. Zero”, disse outro avaliador.

Segundo Suellen, a reação visual dos jurados foi imediata. “Levei um salpicão brasileiríssimo, tradição nacional, e os chefs olharam como se eu tivesse servido um OVNI culinário”, comentou nas redes sociais. Ela lamentou que a resistência inicial tenha impedido uma avaliação justa. “Eles não provaram. Com uma colherinha só, já estariam pedindo receita, marmita e abrindo um restaurante com meu nome em Bucareste”, brincou.

Apesar do clima tenso, um dos jurados decidiu experimentar o prato. O chef Stefan Popescu, visivelmente relutante, provou uma pequena porção “por respeito aos colegas”. Já Orlando Zaharia foi o único a demonstrar simpatia, classificando o salpicão como “curioso”, o que gerou estranhamento entre os demais chefs.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A cena exibida pela produção viralizou nas redes sociais e reacendeu discussões sobre choque cultural gastronômico. Brasileiros se mobilizaram para defender o prato e criticar a postura dos jurados, enquanto espectadores romenos classificaram o salpicão como “incomum” para os padrões locais.

Especialistas ouvidos pela imprensa internacional destacaram que receitas festivas brasileiras costumam misturar ingredientes pouco usuais em menus europeus, o que pode ter contribuído para a rejeição inicial.

Tópicos relacionados:

brasil cultura mundo tv

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay