Brasileira leva prato típico a reality romeno e reação dos jurados viraliza

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O salpicão, clássico das ceias de fim de ano no Brasil, foi o centro de uma polêmica no reality culinário romeno “Chefi la Cuite”. A receita, preparada pela brasileira Suellen Carey — que vive no Reino Unido — provocou espanto nos jurados e acabou levando à eliminação da participante.

Nas redes sociais, Suellen afirmou que os chefs sequer provaram o prato, composto de frango desfiado, maionese, cenoura e batata palha. A influenciadora explicou que queria apresentar algo com forte memória afetiva para os brasileiros, mas sua proposta não despertou curiosidade entre os avaliadores.

Antes mesmo de saber quem havia preparado o prato, o chef italiano Richard Abou Zaki, um dos jurados, já criticou a aparência da refeição. “Se for um cozinheiro, faço o sinal da cruz. Deus nos ajude”, criticou. “É alguém que não tem noção nenhuma de cozinha. Zero”, disse outro avaliador.

Segundo Suellen, a reação visual dos jurados foi imediata. “Levei um salpicão brasileiríssimo, tradição nacional, e os chefs olharam como se eu tivesse servido um OVNI culinário”, comentou nas redes sociais. Ela lamentou que a resistência inicial tenha impedido uma avaliação justa. “Eles não provaram. Com uma colherinha só, já estariam pedindo receita, marmita e abrindo um restaurante com meu nome em Bucareste”, brincou.

Apesar do clima tenso, um dos jurados decidiu experimentar o prato. O chef Stefan Popescu, visivelmente relutante, provou uma pequena porção “por respeito aos colegas”. Já Orlando Zaharia foi o único a demonstrar simpatia, classificando o salpicão como “curioso”, o que gerou estranhamento entre os demais chefs.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A cena exibida pela produção viralizou nas redes sociais e reacendeu discussões sobre choque cultural gastronômico. Brasileiros se mobilizaram para defender o prato e criticar a postura dos jurados, enquanto espectadores romenos classificaram o salpicão como “incomum” para os padrões locais.

Especialistas ouvidos pela imprensa internacional destacaram que receitas festivas brasileiras costumam misturar ingredientes pouco usuais em menus europeus, o que pode ter contribuído para a rejeição inicial.