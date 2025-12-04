Brasileira leva prato típico a reality romeno e reação dos jurados viraliza
A influenciadora Suellen Carey tentou mostrar um clássico brasileiro, mas a rejeição dos jurados romenos gerou polêmica e grande repercussão nas redes
compartilheSIGA
O salpicão, clássico das ceias de fim de ano no Brasil, foi o centro de uma polêmica no reality culinário romeno “Chefi la Cuite”. A receita, preparada pela brasileira Suellen Carey — que vive no Reino Unido — provocou espanto nos jurados e acabou levando à eliminação da participante.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Nas redes sociais, Suellen afirmou que os chefs sequer provaram o prato, composto de frango desfiado, maionese, cenoura e batata palha. A influenciadora explicou que queria apresentar algo com forte memória afetiva para os brasileiros, mas sua proposta não despertou curiosidade entre os avaliadores.
Leia Mais
Antes mesmo de saber quem havia preparado o prato, o chef italiano Richard Abou Zaki, um dos jurados, já criticou a aparência da refeição. “Se for um cozinheiro, faço o sinal da cruz. Deus nos ajude”, criticou. “É alguém que não tem noção nenhuma de cozinha. Zero”, disse outro avaliador.
Segundo Suellen, a reação visual dos jurados foi imediata. “Levei um salpicão brasileiríssimo, tradição nacional, e os chefs olharam como se eu tivesse servido um OVNI culinário”, comentou nas redes sociais. Ela lamentou que a resistência inicial tenha impedido uma avaliação justa. “Eles não provaram. Com uma colherinha só, já estariam pedindo receita, marmita e abrindo um restaurante com meu nome em Bucareste”, brincou.
Apesar do clima tenso, um dos jurados decidiu experimentar o prato. O chef Stefan Popescu, visivelmente relutante, provou uma pequena porção “por respeito aos colegas”. Já Orlando Zaharia foi o único a demonstrar simpatia, classificando o salpicão como “curioso”, o que gerou estranhamento entre os demais chefs.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A cena exibida pela produção viralizou nas redes sociais e reacendeu discussões sobre choque cultural gastronômico. Brasileiros se mobilizaram para defender o prato e criticar a postura dos jurados, enquanto espectadores romenos classificaram o salpicão como “incomum” para os padrões locais.
Especialistas ouvidos pela imprensa internacional destacaram que receitas festivas brasileiras costumam misturar ingredientes pouco usuais em menus europeus, o que pode ter contribuído para a rejeição inicial.