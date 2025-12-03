Professor Chiquinho lança 'Retalhos da vida: crônicas, contos e algo mais'
Noite de autógrafos será na quinta-feira (4/12), às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas
Aos 81 anos, Francisco Nicácio lança seu terceiro livro, “Retalhos da vida: crônicas, contos e algo mais”, na quinta-feira (4/12), às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.424, Lourdes).
Conhecido como professor Chiquinho, o autor escreve sobre sua carreira no magistério e relata desafios que enfrentou para assumir a homossexualidade. Em 2023, ele publicou o romance “Valeu a pena”, narrando conflitos familiares, a descoberta do sexo e vitórias profissionais como professor de português e francês.
“Ninguém escolhe ser gay e reconheço que esse não é o melhor presente que Deus me deu”, afirma Francisco Nicácio, que deu aulas por muitos anos na Escola Estadual Celso Machado, no Bairro Milionários.
Em 2024, ele lançou “Todas as noites, às onze”, livro sobre amores e a vida afetiva. Professor Chiquinho mantém o tom polêmico nas curtas narrativas de “Retalhos da vida”.