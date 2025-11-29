Morre dramaturgo britânico Tom Stoppard, vencedor do Oscar, aos 88 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dramaturgo inglês Tom Stoppard morreu neste sábado (29/11), aos 88 anos, em sua casa em Dorset, na Inglaterra. A informação foi divulgada nas redes sociais da United Agents, agência que representava o autor. Nenhum outro detalhe foi divulgado.

"Ele será lembrado por suas obras, por seu brilhantismo e humanidade, por seu humor, sua irreverência, sua generosidade e seu profundo amor pela língua inglesa. Foi uma honra trabalhar com Tom e conhecê-lo", afirma a nota.

Stoppard tornou-se um dos dramaturgos mais prestigiados do Reino Unido. Ganhou cinco Tony, a principal premiação do teatro mundial, e ainda levou um Oscar e um Globo de Ouro pelo roteiro de "Shakespeare Apaixonado" (1998), parceria feita com o roteirista estadunidense Marc Norman.

A comédia romântica imagina, de forma fictícia, o romance que teria inspirado William Shakespeare (Joseph Fiennes) a escrever "Romeu e Julieta". Em meio à falta de inspiração, ele encontra Viola de Lesseps (Gwyneth Paltrow), jovem aspirante a atriz, e se apaixona. O papel rendeu a Gwyneth o Oscar de melhor atriz em 1999, ano em que disputou a estatueta com Fernanda Montenegro ("Central do Brasil").

O autor nasceu em 1937 na República Tcheca, mas foi levado ainda criança para a Singapura pelos pais judeus, após a invasão do país pelos nazistas em 1939. Foi apenas nos anos 40 que Stoppard e sua família chegaram à Inglaterra, levado após a morte do pai e o novo casamento da mãe com um major do exército britânico.

Stoppard deixou a escola aos 17 anos e começou a trabalhar como jornalista no Western Daily Press, em Bristol, escrevendo peças radiofônicas e colunas de críticas de teatro, o que o aproximou do palco. Em 1962, já em Londres, assinava resenhas e entrevistas como crítico sob o pseudônimo William Boot.

O dramaturgo viu o sucesso bater à porta em 1966, com a estreia da peça "Rosencrantz e Guildenstern estão mortos", trama que recontextualiza a tragédia shakespeariana "Hamlet". O texto foi sucesso no Edinburgh Festival Fringe, maior festival de artes cênicas do mundo. Posteriormente, em 1990, Stoppard liderou a adaptação da peça para o cinema, estrelado por Gary Oldman e Tim Roth.

Em suas peças, Stoppard combinou erudição e imaginação, conquistando elogios da crítica. Entre seus maiores sucessos está "The Real Thing" (1982), vencedora do Prêmio Tony, que explora o casamento de um dramaturgo e uma atriz para discutir a relação entre amor e literatura.

Outra obra de destaque é a comédia "Arcadia" (1993), que aborda o desejo humano de conhecimento e as maneiras como até os mais instruídos podem usá-lo de forma equivocada. A peça recebeu o prêmio Olivier, a principal honraria do teatro britânico.

Stoppard foi a principal estrela da 6ª Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, em 2008. Bem-humorado, o dramaturgo comemorou o aniversário de 71 anos em solo brasileiro, afirmou ser um leitor compulsivo de jornais e revistas e disse, na época, "ser de esquerda para algumas coisas, de direita para outras".