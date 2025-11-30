Assine
MÚSICA INSTRUMENTAL

Carla Corsino lança álbum com serestas, toadas, danças e paisagens sonoras

"Alma brasileira", que traz 14 faixas, está disponível nas plataformas. No disco, pianista paulista transita entre o erudito e o popular

Augusto Pio
Repórter
Formado em Jornalismo, Publicidade e pós-graduado em Comunicação Social pelo Uni-BH
30/11/2025 02:00

No disco, Carla Corsino traz oito inéditas, além de composições de Guarnieri e Villa-Lobos crédito: Heloisa Bortz/Divulgação

Já está nas plataformas digitais o álbum “Alma brasileira” (Tratore), da pianista paulista Carla Corsino. O disco traz 14 faixas e composições de Camargo Guarnieri, Heitor Villa-Lobos, Radamés Gnattali, Cláudio Dauelsberg e André Mehmari, entre outros. A artista percorre a diversidade afetiva e estética da música brasileira, entre serestas, toadas, danças e paisagens sonoras.

O trabalho foi gravado no Estúdio Monteverdi, em São Paulo, com direção artística de Cláudio Dauelsberg e direção musical de Guilherme Pozzi. “Na época da COVID, fiz um recital online para Portugal e quem me pediu viu que eu tocava muito Camargo Guarnieri (1907-1993). Na verdade, ele foi a pessoa quem me inspirou a vida toda. Ele dava aulas para alguns alunos e eu sempre estava no meio. Então, o que ouvia de obras dele tocada por amigos e por mim foi um privilégio.”

Como dava aulas de piano, Carla lembra que há cerca de 15 anos começou a tocar aquilo que mais curtia e que sabia melhor, o que, segundo ela, eram os compositores brasileiros. “As pessoas me olhavam e diziam: ‘Ela gosta de brasileiros, gosta de Guarnieri’. Então, gravei um CD para mandar para Portugal, no qual coloquei músicas de Guarnieri, Almeida Prado e Amaral Vieira.”


Carla conta que, quando foi fazer a edição do disco, Guilherme Pozzi, professor que sempre ajudava, lhe perguntou: “Por que você não grava ou solta alguns vídeos sobre a ‘Alma brasileira’”. “Fiquei encantada na época, pois sempre gostei das obras dele, mas, particularmente, tem tudo a ver comigo. Gosto do erudito, mas também gosto do campo, da seresta, das tocatas e do choro”, enfatiza.

A pianista recorda que Pozzi sugeriu então procurar quais os temas que têm no Brasil de obras chamadas ‘Alma brasileira’. “Procuramos e encontramos somente a ‘Alma brasileira’, de Villa-Lobos. E então partimos para ‘Dança brasileira’ e 'Canção sertaneja', de Guarnieri, repertório que sempre toquei, e ‘Impressões seresteiras’, de Villa-Lobos, que sempre quis fazer.”


A partir daí, Carla pediu a outros compositores que lhe mandassem músicas. “Entrei em contato com Catarina Domenici, em Porto Alegre. Ela adorou a ideia, conversamos, contei um pouco da minha infância e depois de umas três semanas me apresentou ‘Alma caipira’. Pensei, minha alma é assim mesmo, a música tem tudo a ver comigo.A música ficou muito bonita.” Na sequência, o pianista André Mehmari fez “Choro, canção e dança” e Cláudio Dauelsberg , “Canção seresta”.


Recitais

“Acabamos gravando oito obras inéditas nesse disco e as outras faixas são de Guarnieri, Villa-Lobos e Almeida Prado. Então, tem muita coisa bacana. Confesso que caí um pouquinho para o popular, enfim, fiz as duas linguagens que é o que gosto de fazer. O disco é requintado, está alegre e com bom gosto”, afirma a pianista. No YouTube, estão “Alma brasileira”, “Canção seresta” e “Valsa seresteira”, de Elvira Drummond.”

 “Agora é fazer alguns shows para divulgar o trabalho. Já tenho recitais marcados no Rio de Janeiro, Uberlândia (Triângulo Mineiro) e Tatuí (SP). Esse meu álbum é um show, o repertório é leve e gostoso de se ouvir”, detalha Carla, que também se dedica ao ensino de piano para crianças. n

