Documentário da Netflix expõe toda a intimidade de Eddie Murphy



Eddie Murphy, de 64 anos, aparece como raramente o público viu: por trás das câmeras e de sua persona escrachada. Esse é o ponto de partida de "Eu, Eddie", novo documentário da Netflix. Ícone de franquias como "Um tira da pesada” (1984, 1987 e 1994), “O professor aloprado” (1996) e “Dr. Dolittle” (1998), o ator surge à vontade ao revisitar sua trajetória e afirma que a autoconfiança foi o motor de sua carreira. "Minha maior bênção é que eu me amo", diz logo de início.



Ele aprofunda o pensamento: "Sempre me amei, sempre fui meu maior fã. Isso está no cerne de todas as decisões que você toma. Algumas pessoas passam a vida inteira e só no fim dizem: ‘Finalmente, me amo’. Eu sempre fui assim." Murphy conta ainda que esse amor-próprio o protegeu do lado sombrio de Hollywood, do abuso de álcool e drogas – tragédias que marcaram a vida de muitos de seus ídolos e colegas de comédia.



O documentário também abre as portas da mansão do ator em Beverly Hills, Los Angeles, uma propriedade de 32 cômodos construída há 20 anos e avaliada em US$ 85 milhões (cerca de R$ 450 milhões). É ali que Murphy vive com a segunda mulher, a modelo australiana Paige Butcher, e os dois filhos do casal: Izzy, 9, e Max, 6.



Ao todo, o ator é pai de 10 filhos, de cinco relacionamentos diferentes. O primogênito, Eric, é filho de Paulette McNeely; Christian nasceu da relação com Tamara Hood; e Angel é fruto do namoro com a ex-Spice Girl Melanie Brown, a Mel B. Já Bria, Myles, Shayne, Zola e Bella são do primeiro casamento com Nicole Mitchell. O ator admite que o tamanho da família ainda o surpreende: "Simplesmente aconteceu. Nunca imaginei ter 10 filhos, mas agora é a melhor coisa do mundo. Se você pode sustentar tantos filhos, deve ter quantos puder", disse à People.



Eddie Murphy também encara seus tropeços na telona. No documentário, ele revisita seus fracassos comerciais e lamenta a recepção de “Um vampiro no Brooklyn” (1995), um dos filmes mais criticados de sua carreira. "Ninguém se propõe a fazer um filme ruim", afirma o comediante, que admite ter ficado profundamente magoado com as críticas da época.