'O cinema em A Paixão Segundo G.H.' será lançado em BH nesta sexta (21/11)

Organizado por Ilana Feldman, livro reúne textos sobre a relação entre imagem e palavra no filme inspirado no romance de Clarice Lispector

20/11/2025 02:00

Escritora Ilana Feldman está sentada diante de estante de livros e falando ao microfone, que segura com as mãos
Ilana Feldman participa do lançamento de "O cinema em A Paixão Segundo G.H.", amanhã, na Livraria da Rua crédito: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO

O livro “O cinema em A Paixão Segundo G.H.” (Ateliê Editorial), organizado por Ilana Feldman, será lançado nesta sexta-feira (21/11), às 18h30, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913, Savassi). Além de Ilana, que assina a apresentação da obra (“O mundo se me olha”), participam do evento Maria Esther Maciel e Nádia Battella Gotlib, autoras de dois dos 14 artigos da publicação, “A barata e a vida que me olha: Limiares do humano e do não humano em A Paixão Segundo G.H.” e “Perplexidades: Paixão e libertação”, respectivamente.

O livro reúne autores das áreas de teoria do cinema, crítica literária, artes e psicanálise, com estilos diversos, do ensaio acadêmico à crônica autobiográfica. Os textos constroem um panorama plural das relações entre a imagem e a palavra no longa “A paixão segundo G.H.”, de Luiz Fernando Carvalho.

Entre o olhar para a tela e o olhar para a página, a coletânea aborda questões estéticas e políticas, raciais e de classe, humanas e inumanas, que animam a escritura do filme e a feitura do romance homônimo de Clarice Lispector.

