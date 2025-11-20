'O cinema em A Paixão Segundo G.H.' será lançado em BH nesta sexta (21/11)
Organizado por Ilana Feldman, livro reúne textos sobre a relação entre imagem e palavra no filme inspirado no romance de Clarice Lispector
compartilheSIGA
O livro “O cinema em A Paixão Segundo G.H.” (Ateliê Editorial), organizado por Ilana Feldman, será lançado nesta sexta-feira (21/11), às 18h30, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913, Savassi). Além de Ilana, que assina a apresentação da obra (“O mundo se me olha”), participam do evento Maria Esther Maciel e Nádia Battella Gotlib, autoras de dois dos 14 artigos da publicação, “A barata e a vida que me olha: Limiares do humano e do não humano em A Paixão Segundo G.H.” e “Perplexidades: Paixão e libertação”, respectivamente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Biografia de Clarice Lispector lançada por Teresa Montero trouxe material inédito sobre a autora de 'A Paixão Segundo G. H."
O livro reúne autores das áreas de teoria do cinema, crítica literária, artes e psicanálise, com estilos diversos, do ensaio acadêmico à crônica autobiográfica. Os textos constroem um panorama plural das relações entre a imagem e a palavra no longa “A paixão segundo G.H.”, de Luiz Fernando Carvalho.
Leia Mais
Entre o olhar para a tela e o olhar para a página, a coletânea aborda questões estéticas e políticas, raciais e de classe, humanas e inumanas, que animam a escritura do filme e a feitura do romance homônimo de Clarice Lispector.